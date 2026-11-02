Nowy numer "ESKA Story" już dostępny! Na okładce Margaret

Margaret gwiazdą piątego, listopadowego wydania magazynu "ESKA Story". Artystka rozpoczęła swoją nową muzyczną erę wiosną tego roku. W marcu na rynku ukazała się pierwsza z trzech zaplanowanych EP-ek, "Body", składających się w długogrające wydawnictwo "TRIPOLAR". Piosenkarka już pierwszym singlem, "let you talk about it", udowodniła, że nie wypadła z formy i wciąż potrafi serwować wpadające w ucho numery z ważnym przesłaniem.

Na "TRIPOLAR", nowy album Margaret, który w całości ukaże się już 6 listopada, składają się trzy niezależne projekty: "Body", "Voice" oraz "Mind". Wszystkie inne, ale ściśle ze sobą powiązane. W rozmowie z Maksem Kluziewiczem wokalistka opowiedziała o każdej z EP-ek z osobna. To jednak nie wszystko, co znajdziecie w nowym wydaniu "ESKA Story".

Margaret i Dawid Kwiatkowski - szybkie pytania | ESKA2

"ESKA Story" - listopad 2026

Margaret przejęła nowy numer naszego magazynu. Oprócz tekstu napisanego przez artystkę i wywiadu z nią, w zakładce "Płyta miesiąca" znajdziecie recenzję jej najnowszego krążka "TRIPOLAR".

W listopadowym wydaniu piszemy też o Taylor Swift, wielkiej gwieździe muzyki pop, która zdaniem słuchaczy zaczyna zjadać własny ogon. Czy artystka rzeczywiście zdewaluowała sukces?

Wschodzącą gwiazdą wybrania wybraliśmy natomiast Xaviera Wiśniewskiego. Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny już od dawna udowadnia, że ma do zaprezentowania znacznie więcej, niż tylko znane nazwisko. Artysta kroczy własną ścieżką i nie idzie na kompromisy. Materiał na jego EP-ce "Rekonesans" traktuje o zdrowiu psychicznym i umiejętności szukania pomocy.

Wydanie powstało we współpracy z firmą Matrix - Odbudowa i blask włosów.