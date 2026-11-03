Po tym występie Margaret chciała zrezygnować z kariery. "Wypowiedziałam to na głos podczas terapii"

Margaret zadebiutowała w 2013 roku, a jej debiutancki singiel "Thank You Very Much" w mgnieniu oka uczynił z niej gwiazdę polskiej sceny muzycznej. Artystka do dziś robi zawrotną karierę w mediach, a jej najnowsza płyta, "TRIPOLAR", promowana jest aż dwoma hitami: "Primabalerina" oraz "Później ci opowiem" nagranym we współpracy z Dawidem Kwiatkowskim.

Margaret gwiazdą "ESKA Story"

Z okazji premiery nowego wydawnictwa artystka pojawiła się na okładce listopadowego wydania magazynu "ESKA Story". W rozmowie z Maksem Kluziewiczem piosenkarka opowiedziała o kulisach powstawania najważniejszego projektu w jej karierze i niełatwych doświadczeniach z przeszłości. Dziś wszystko układa się doskonale, ale nie zawsze tak było. Gwiazda opowiedziała o najtrudniejszym momencie, kiedy zastanawiała się nad wycofaniem z branży.

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Margaret chciała zrezygnować z kariery

Artystka powróciła wspomnieniami do 2016 roku, gdy brała udział w preselekcjach do Eurowizji. Jak wyznała, wcale nie marzyła o występie na eurowizyjnej scenie, mimo że dawano jej ogromne szanse na zajęcie dobrego miejsca. W efekcie organizm wokalistki się zbuntował, a jej show z piosenką "Cool Me Down" daleko było do perfekcyjnego.

Miałam jeden taki moment. To się wydarzyło w ramach tych preselekcji do Eurowizji w 2016 roku. Pamiętam, że tuż przed tą Eurowizją bardzo się rozchorowałam. Prawdopodobnie to było psychosomatyczne, bo nigdy nie chciałam tam być, ale rozumiałam, że to była dla mnie ogromna szansa. Miałam zapalenie krtani. W połączeniu z ogromną presją i sugerowaniem, że mam wielkie szanse coś tam zdobyć, ta choroba i poczucie, że muszę coś udowodnić, nie zadziałało najlepiej. Miałam taki moment, że wypowiedziałam to na głos na swojej terapii, że "Ej, może ja nie chcę tego robić? Może to jest za duża cena?" Ale nie była - wyznała w rozmowie dla "ESKA Story".

Sprawdzajcie cała rozmowę z artystką na story.eska.pl.