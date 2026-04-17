Tuż po "Tańcu z Gwiazdami" wezmą ślub. Tancerka opowiedziała o nietypowych zaręczynach

Daria Syta na co dzień trenuje do występów w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie aktualnie jej partnerem jest influencer Kacper "Jasper" Porębski. Wcześniej tańczyła zaś z Maciejem Musiałem, Tomaszem Wolnym czy Olkiem Sikorą. Prywatnie jednak ma ręce pełne roboty w związku z przygotowaniami do wielkiego wesela. Ostatnio wspólnie z narzeczonym pojawiła się w "halo tu polsat", by opowiedzieć co nie co o zaręczynach i pracach nad weselem.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy programu są w szczęśliwych związkach

Nie tylko Daria Syta przechodzi bardzo ważne chwile w swoim życiu osobistym. Po odpadnięciu z aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami" okazało się, że uczucie narodziło się pomiędzy Natalią "Natsu" Karczmarczyk i Wojtkiem Kuciną. Na parkiecie bieżącego sezonu możemy też oglądać Hannę Żudziewicz i Jacka Jeschke - taneczne małżeństwo, którego partnerami są odpowiednio Gamou Fall i Magdalena Boczarska.

Daria Syta i Igor Grobelny przygotowują się do ślubu. Kim jest narzeczony tancerki?

Tancerka i jej narzeczony wezmą ślub po zakończeniu 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć para postanowiła nie zdradzać publicznie dokładnej daty swojej uroczystości, to tajemniczo zapowiedziała, że ten wielki dzień zbliża się wielkimi krokami, ale po wielkim finale tanecznego show zostanie jeszcze trochę czasu na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik.

Z kim zaręczyła się Daria Syta? Jej narzeczonym jest Igor Grobelny, starszy o około pięć lat siatkarz klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Co ciekawe, posiada on podwójne, polsko-belgijskie obywatelstwo i w przeszłości grał w belgijskich drużynach. Jako że w jego zawodzie sezon dobiegł już końca, to przede wszystkim na jego barkach spoczęły teraz ślubne przygotowania. Zaproszenia na dwudniowe wesele zostały już rozesłane. W jednym z wcześniejszych wywiadów Syta zdradziła, że liczba gości wyniesie aż 170, a miłość młodej pary będą świętować znajomi zarówno ze świata sportu, jak i ze świata tańca.

24

Tak wyglądały zaręczyny

Przy okazji wizyty w "halo tu polsat" 27-latka i jej narzeczony wrócili też wspomnieniami do zaręczyn. Jak wyjawili, mimo że Grobelny wcześniej zakupił pierścionek, to wybór odpowiedniego momentu oświadczyn był w pełni spontaniczny. Do wzruszającej chwili doszło w domowym zaciszu.

"Mieliśmy megamiły wieczór. Po prostu coś poczułem, że to jest ten moment. Poszedłem po pierścionek, który schowałem dużo wcześniej" - powiedział sportowiec.

"Bardzo doceniam ten moment. Igor oświadczył mi się, gdy byłam w piżamie, bez makijażu, z rozczochraną fryzurą. [...] On mnie wziął taką po prostu naturalną, taką jaka jestem" - dodała wyraźnie poruszona Daria Syta.

Sonda Lubisz tańczyć? Tak, mogę wtedy wyrażać siebie! Tańczę tylko na dyskotekach Nie przepadam za tańcem