Dominik Dudek wziął ślub, pokazując się BEZ CZAPKI. Wybranka zwycięzca "The Voice of Poland" zachwyciła w białej sukni

O szczęśliwym finale wielomiesięcznych przygotowań zwycięzca popularnego programu muzycznego poinformował fanów za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych. Dominik Dudek sformalizował wieloletni związek z partnerką Aleksandrą, która towarzyszyła mu na każdym etapie budowania estradowej kariery. Podczas uroczystości artysta zaprezentował się bez nakrycia głowy, które od lat jest stałym elementem jego wizerunku. Najwięcej zachwytów zebrała jednak wyjątkowa suknia ślubna wybranki jego serca.

Dominik Dudek z "The Voice of Poland" ożenił się. Z kim związał się wokalista?

32-letni piosenkarz sformalizował relację z ukochaną Aleksandrą, z którą zaręczył się w 2024 roku. To właśnie jej zadedykował osobisty utwór zatytułowany "Od kiedy jesteś". Dominik Dudek wielokrotnie wspominał w rozmowach z dziennikarzami, że na partnerkę zawsze mógł liczyć podczas stawiania kolejnych kroków w świecie show-biznesu. Aleksandra nie realizuje się jednak w branży rozrywkowej. Żona piosenkarza jest od niego młodsza i funkcjonuje w branży medycznej, jedynie dodatkowo pasjonując się muzyką.

Przepiękna suknia ślubna i brak charakterystycznej czapki. Tak wyglądali nowożeńcy

Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia z uroczystości błyskawicznie zyskały uwagę internautów, którzy pospieszyli ze składaniem życzeń. Pod materiałami lawinowo zaczęły pojawiać się komentarze od sympatyków, ale i od znajomych ze świata show biznesu. Ciepłe słowa nowożeńcom na Instagramie przekazali popularni celebryci, między innymi Baron, Bovska, Mimi Wydrzyńska, Natalia Zastępa, Jacek Jeschke oraz Sandra Kubicka.

Największe wrażenie na obserwatorach zrobiła tradycyjna suknia z mnóstwem koronek, którą Aleksandra zestawiła z imponującej długości białym welonem. Pan młody postanowił dopasować się do tej klasycznej, eleganckiej kreacji swoimi barwami i wybrał białą marynarkę. Komentujący szybko wychwycili też brak popularnego elementu garderoby u wokalisty. Muzyk porzucił na czas ceremonii charakterystyczną czapkę, z którą nie rozstawał się od swojego telewizyjnego debiutu.

Dominik Dudek - kariera od "The Voice of Poland" po preselekcje i debiutancki album

Urodzony w 1993 roku w Limanowej wokalista najpierw ukończył technikum budowlane, a następnie podjął studia na Akademii Muzycznej w Katowicach. Najważniejszym momentem w jego zawodowym życiu okazało się wygranie trzynastej odsłony "The Voice of Poland" w 2022 roku. Podopieczny duetu Tomson i Baron zakończył format ze statuetką, nagrodą finansową, kontraktem płytowym oraz pierwszym singlem "Wydaje się". Piosenkarz dwukrotnie wywalczył też trzecie miejsce w krajowych preselekcjach do Eurowizji, prezentując utwory "Be good" oraz "Hold the light". Wokalista zaśpiewał również w opolskim koncercie "Premiery" i wydał debiutancki krążek pod tytułem "We Are Young (But Only Once)".

