Pogoda na długi weekend czerwcowy 2026

Początek świętowania zapowiada się niezwykle obiecująco, a poszukiwacze najwyższych temperatur powinni skierować swój wzrok na południowy zachód kraju. Już w Boże Ciało, czyli w czwartek 4 czerwca, to właśnie Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska rozgrzeją się najmocniej, oferując rewelacyjne 26°C. W tym samym czasie mieszkańcy pasa nadmorskiego będą musieli zadowolić się znacznie skromniejszymi 21°C. Ciepłe powietrze rozleje się jednak szeroko, sprawiając, że w centrum kraju termometry bez problemu wskażą przyjemne 24°C do 25°C.

Temperatura na Boże Ciało 2026 według IMGW

Prawdziwa walka o miano krajowego bieguna ciepła rozegra się w piątek 5 czerwca, kiedy nad Polskę nadciągnie deszczowy front. Mimo że ulewy mocno dadzą się we znaki w wielu miejscach, to południowo-wschodnia część kraju, a zwłaszcza Podkarpacie i Lubelszczyzna, obroni się przed chłodem, notując aż 24°C. W tym samym momencie na drugim biegunie znajdzie się Pomorze Zachodnie, gdzie pogoda totalnie się załamie, a słupki rtęci spadną do zaledwie 16°C. Ta ogromna, wynosząca aż 8°C różnica temperatur podzieli Polskę na deszczową i chłodną oraz parną i gorącą.

Wybrzeże czy góry – gdzie pogoda dopisze w weekend?

Sobota 6 czerwca przyniesie wyrównanie pogody, ale to wciąż południe i centrum będą rozdawać karty. Najwyższe wartości, dochodzące do 23°C, odnotujemy w pasie od Wrocławia, przez Górny Śląsk, aż po Małopolskę, podczas gdy nad samym morzem termometry pokażą zaledwie 16°C. Z kolei wielki finał weekendu w niedzielę 7 czerwca przyniesie powszechne ocieplenie i to Małopolska oraz Podkarpacie wysuną się na absolutne prowadzenie z temperaturą na poziomie 24°C. Zimne noce, spadające lokalnie w górach do 6°C, szybko odejdą w zapomnienie w blasku porannego słońca.

