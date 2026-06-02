Rozbito grupę od fałszywych inwestycji na Ukrainie. Polacy stracili 80 milionów złotych

Wielka akcja na Ukrainie. Zlikwidowano 3 call center oszustów

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która nadzoruje śledztwo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ukraińskie służby podjęły działania. W maju 2026 roku funkcjonariusze Narodowej Policji Ukrainy weszli do 28 wytypowanych wcześniej biur i lokali. W trzech z nich odkryto w pełni działające call center obsługujące fałszywe platformy inwestycyjne, z których dzwoniono do ofiar. Podczas przeszukań zabezpieczono ogromną ilość sprzętu, w tym komputery, serwery, telefony komórkowe oraz nośniki danych, a pracownicy zostali na miejscu przesłuchani.

Jak Działała Grupa Przestępcza? Straty Idą w Miliony

Międzynarodowa grupa przestępcza specjalizowała się w prowadzeniu platform internetowych, które jedynie symulowały inwestowanie na rynku FOREX. Przedstawiciele fałszywych brokerów kontaktowali się z ofiarami, głównie obywatelami Polski, i namawiali ich do wpłacania coraz większych kwot, obiecując spektakularne zyski. W rzeczywistości pieniądze nigdy nie były inwestowane, a pokrzywdzeni byli doprowadzani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Jak dotąd w śledztwie ustalono co najmniej 2 tysiące poszkodowanych osób, a łączne straty szacowane są na gigantyczną kwotę 80 milionów złotych.

Zatrzymania i Zabezpieczony Majątek. Luksusowe Auta, Zegarki i Helikopter

Dotychczasowe działania w ramach tego ogólnopolskiego śledztwa przyniosły konkretne rezultaty. Śledczy przedstawili zarzuty już 23 podejrzanym, a 12 osób zostało zatrzymanych, z czego 9 trafiło do tymczasowego aresztu. Policjanci zabezpieczyli także mienie o łącznej wartości ponad 18,2 miliona złotych, w tym luksusowe samochody, drogie zegarki, a nawet helikopter. Oprócz tego przejęto gotówkę oraz waluty wirtualne i nałożono poręczenia majątkowe na kwotę 4,4 miliona złotych. Jak podkreślają śledczy, sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło: Policja.pl