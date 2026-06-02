Madonna znowu szokuje. Odsłoniła pierś na nowym nagraniu

Madonna przygotowuje się do wydania swojej nowej płyty. Album "Confessions II" ukaże się na rynku na początku lipca, a pochodzące z niego single "I Fell So Free" oraz "Bring Your Love" z Sabriną Carpenter przyzwoicie radzą sobie w serwisach streamingowych. Królowa muzyki pop połączyła też siły z portalem randkowym skierowanym do gejów Grindr. To jednak nie jedyny ukłon piosenkarki w stronę jej queerowych fanów. Madonna od lat 80. uchodzi za jedną z największych sojuszniczek społeczności LGBT+. Angażowała się w walkę z AIDS oraz edukowanie społeczeństwa, łamiąc obowiązujące tabu. Z okazji rozpoczęcia Miesiąca Dumy Madonna zdobyła się na złożenie wielbicielom oryginalnych życzeń.

Dlaczego czerwiec do Pride Month?

Ustanowienie czerwca miesiącem dumy ma związek z upamiętnieniem zamieszek w barze Stonewall, do których doszło w nocy z 28 na 29 czerwca w 1969 w Greenwich Village w Nowym Jorku po nalocie amerykańskiej policji. Członkowie społeczności LGBT oraz ich sprzymierzeńcy rozpoczęli wtedy ruch walki o prawa osób LGBT na całym świecie.

Madonna szokuje na Instagramie

Wokalistka jak nikt inny wie, czego oczekuje od niej queerowa społeczność. Madonna postanowiła złożyć fanom życzenia z okazji Miesiąca Dumy w formie wideo, na którym widzimy ją leżącą na podłodze w łazience, ubraną w jedwabną sukienkę i długie rękawiczki oraz pochylającą się w stronę obiektywu. Artystka musiała zasłonić wypadającą pierś, by uniknąć nałożenia na nią blokady w serwisie Instagram.

Nie ma to jak miłość matki. Szczęśliwego Miesiąca Dumy. Do zobaczenia wkrótce - napisała w opisie do wideo.

Madonna - Parada Równości w Warszawie 2026

Przypomnijmy, że podczas odbywającej się w Warszawie Parady Równości wytwórnia płytowa Warner Music Poland będzie celebrować premierę nowego albumu Madonny, uruchamiając własną platformę. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca.