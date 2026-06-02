Jakub Wellman zaskoczył widzów. Syn znanej dziennikarki w studiu "Dzień Dobry TVN"

Syn Doroty Wellman w centrum uwagi! Tak wyglądał jego występ w TVN

Dorota Wellman od wielu lat jest stałą bywalczynią polskich domów. Charyzmatyczna gwiazda, współprowadząca "Dzień Dobry TVN", wypracowała sobie niezwykle mocną pozycję na rodzimym rynku medialnym. Zawsze jednak dbała o prywatność swoich bliskich, chroniąc ich przed blaskiem fleszy. Przez bardzo długi czas największą niewiadomą pozostawał jej jedynak, Jakub. Obecnie jednak sytuacja ulega zmianie, a nazwisko Wellman jest wymawiane nie tylko w odniesieniu do znanej prezenterki, ale i jej potomka.

Syn gwiazdy TVN w programie śniadaniowym! Widzowie przecierali oczy

Urodzony w 1993 roku Jakub Wellman od małego miał styczność ze światem telewizji, kultury i mediów. Wbrew przewidywaniom wielu osób, nie zdecydował się jednak na szybką karierę w show-biznesie. Obrał zupełnie inną ścieżkę, wybierając studia humanistyczne i kulturoznawcze. Skupił się na rozwijaniu własnych pasji, które nie wiązały się z pracą przed kamerami. Przez lata unikał rozgłosu i rzadko pojawiał się publicznie.

Niedawno jednak podejście Jakuba do mediów uległo zmianie. Coraz częściej angażuje się w projekty medialne u boku swojej matki. Stworzyli razem podcast, w którym dyskutują o zjawiskach społecznych i kulturze. Te wspólne przedsięwzięcia bardzo szybko zyskały grono słuchaczy i przyciągnęły uwagę mediów.

To właśnie relacja matki i syna budzi największe emocje wśród fanów. Dorota Wellman nieraz zaznaczała, że Jakub jest dla niej kimś więcej niż tylko dzieckiem - to jej przyjaciel i wielkie wsparcie. Z upływem czasu ich kontakt przerodził się w partnerską relację, pełną wzajemnego zrozumienia i szacunku.

1 czerwca 2026 roku widzowie "Dzień Dobry TVN" przeżyli niemałe zaskoczenie, gdy na ekranach pojawił się Jakub Wellman. Co ciekawe, w studiu nie towarzyszyła mu mama. Jego wizyta w telewizji śniadaniowej wywołała sporo emocji i pytań. Czy młody Wellman przypomina z wyglądu słynną prezenterkę?

