Krzysztof Rutkowski i jego futrzana stylówka w sądzie. Tak wybrał się na kolejną rozprawę

W ostatnich dniach Rutkowscy nie znikają z nagłówków. Żona znanego właściciela biura detektywistycznego pożegnała się niedawno z telewizyjnym formatem "Królowa Przetrwania", natomiast on sam krąży między kolejnymi salami rozpraw. Niedługo po zakończeniu głośnego sporu o alimenty dla syna Alexandra, nadszedł czas na konfrontację z Piotrem Krysiakiem. Krzysztof Rutkowski zadbał o to, by jego wejście do gmachu nie przeszło bez echa.

Krzysztof Rutkowski znowu w sądzie. Tym razem w sprawie z Krysiakiem

Detektyw-celebryta mierzy się obecnie z nagromadzeniem problemów natury prawnej. Niespełna dwa tygodnie po batalii o świadczenia alimentacyjne na rzecz syna Alexandra, 66-latek znów pojawił się przed wymiarem sprawiedliwości. Tym razem zarzewiem konfliktu jest spór z dziennikarzem śledczym Piotrem Krysiakiem. Publicysta w przeszłości wielokrotnie kwestionował metody pracy Rutkowskiego, zarzucając mu między innymi działanie bez odpowiedniej licencji oraz medialne żerowanie na ludzkich dramatach. Spór obu panów ostatecznie przeniósł się na salę sądową.

Futro i inne bogate dodatki. Rutkowski zadał szyku w sądzie

Na wokandę w śródmiejskim Sądzie Rejonowym w Warszawie Krzysztof Rutkowski przybył w otoczeniu swojego prawnika oraz zamaskowanych członków "Rutkowski Patrol". Zanim przekroczył próg budynku, znalazł czas na pamiątkową sesję zdjęciową ze swoimi ochroniarzami. Jego strój nawiązywał do poprzednich sądowych wizyt. Celebryta miał na sobie czarną koszulę, szarą marynarkę i dopasowany do niej szalik oraz wizytowe buty. Dopełnieniem wizerunku była rzucająca się w oczy złota biżuteria, podręczny plecak i nieodłączne ciemne okulary na twarzy.

Największą uwagę przykuwało jednak okazałe, czarne futro. Tego typu okrycia wierzchnie zapisały się już w historii polskiego show-biznesu, chociażby za sprawą szeroko komentowanych stylizacji Andrzeja Piasecznego podczas konkursu Eurowizji, czy słynnej kreacji Dody pod hasłem "jest to guczi". Trudno ocenić, czy kontrowersyjny właściciel agencji detektywistycznej inspirował się tymi postaciami, jednak z pewnością osiągnął swój cel, rzucając się w oczy przed sądem. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

Ekstrawagancki styl to jego wizytówka

Zamiłowanie 66-latka do modowych eksperymentów od lat stanowi jego znak rozpoznawczy. Krzysztof Rutkowski regularnie prezentuje się publicznie w nieszablonowych zestawieniach odzieżowych, które często wywołują skrajne reakcje. Mimo licznych, nierzadko uszczypliwych komentarzy ze strony internautów, celebryta konsekwentnie ignoruje krytykę. Właściciel biura detektywistycznego stale modyfikuje swój wizerunek, równie chętnie zmieniając zarówno ekskluzywne ubrania, jak i charakterystyczne uczesanie.

Zobacz więcej zdjęć z poprzedniej rozprawy: Krzysztof Rutkowski w sądzie jak gwiazda Hollywood! Złota bransoleta i okulary robią furorę

