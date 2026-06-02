Jakub Józef Orliński pojedzie na Eurowizję 2027? Ceniony artysta zabrał głos w sprawie konkursu!

Jakub Józef Orliński na Eurowizji? "Wziąłbym to na klatę"

Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu ruszyła już giełda nazwisk, jeśli chodzi o przyszłorocznego reprezentanta Polski. Niewątpliwie wielu fanów widziałoby w tej roli Jakuba Józefa Orlińskiego. Takie głosy podnosiły się już w poprzednich latach, kiedy zwycięzcy Eurowizji ze Szwajcarii i Austrii - Nemo i JJ, zawarli w swoich propozycjach elementy opery. Śpiewak zabrał głos w temacie potencjalnego udziału w konkursie podczas wywiadu w programie "Lustra" dla serwisu "WP". Jak przyznał, mógłby podjąć się tego zadania i widzi swój rodzaj muzyki na tym wydarzeniu, choć osobiście ma innych faworytów do tej roli. Poza tym wspomniał, że miał okazję poznać się z JJ-em po jego wygranej na Eurowizji 2025 i bardzo ceni jego kunszt. Sam miał ksywkę "JJ" podczas studiów w USA.

"Jestem otwarty i lubię wyzwania, więc myślę, że bym to przyjął. Przyjąłbym to na klatę i mógłbym coś zrobić. Tylko nie chcę zaczynać od kalendarza, no nie mam czasu... Nikt mi tego jakoś wprost nie proponował, więc czemu miałbym to ruszać? Są ludzie, którzy wydają mi się lepszymi kandydatami" - powiedział Orliński na temat Eurowizji 2027.

"W tej muzyce barokowej, którą głównie wykonuję, jest bardzo dużo tego, że jest taka właśnie różnorodność. [...] To się jakoś przeplata, że ta A-część jest na przykład wolna, a ta druga część jest szybka. Lubię to, bo to pokazuje ciebie w zupełnie innej odsłonie, więc wydaje mi się, że takie numery, takie kawałki szczególnie na takiej platformie, jaką jest Eurowizja, byłyby niesamowicie ciekawe" - dodał.

Artysta wystąpił na otwarciu Igrzysk Olimpijskich. Później o zdjęcie poprosiła go Rihanna

Jakub Józef Orliński to utalentowany śpiewak, o którym cały świat usłyszał w 2024 roku. Wówczas Polak był jednym z artystów występujących podczas Ceremonii Otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To jednak tylko jedno z wielu osiągnięć muzyka. W styczniu br. kontratenor wystąpił wraz z A$AP Rockym na gali charytatywnej, po której o wspólnie zdjęcie poprosiła go Rihanna! Czy kolejnym międzynarodowym doświadczeniem Orlińskiego będzie sukces w Konkursie Piosenki Eurowizji? Czas pokaże. Dajcie znać, czy to dobry pomysł.

Eurowizja 2027 w Bułgarii

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bułgarii po tegorocznym zwycięstwie Dary z hitem "Bangaranga". Głównym faworytem do roli gospodarza pozostaje Sofia, choć zainteresowane też są inne miasta. Póki co, nie wiemy, czy udział planuje już Telewizja Polska. Nie brakuje dalszych kontrowersji związanych z udziałem Izraela.

