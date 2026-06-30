Tribbs ściągnął zagranicznych ekspertów do Polski. Cel? Eurowizja Junior 2026

Gospodarzem tegorocznej Eurowizji Junior została Malta, a decyzją Telewizji Polskiej - naszym reprezentantem została osoba, którą widzowie wskazali na zwycięzcę dziewiątej edycji programu "The Voice Kids". Co zaś z eurowizyjną piosenką? To też już jasne!

Wiktor Sas wygrał "The Voice Kids" i jedzie na Eurowizję Junior 2026

Największym poparciem widzów finału "The Voice Kids" cieszył się Wiktor Sas z drużyny Tribbsa i to właśnie on wystąpi na międzynarodowej scenie w październiku. Eurowizja Junior wymaga jednak piosenek, które premiery miały najwcześniej w maju, zatem jego singiel z programu pt. "Bilet" nie mógłby reprezentować Polski. Musiały więc ruszyć przygotowania do nagrania nowej propozycji specjalnie na konkurs na Malcie. Jak zdradził Tribbs, prace już trwają.

Tribbs ściągnął zagraniczną ekipę. To oni pomogą przy polskiej piosence

29 czerwca producent pokazał w mediach społecznościowych, że w przygotowania reprezentacji Polski udało się zaangażować autorytety muzyczne z zagranicy. W murach Warner Music Poland młody artysta, który zaśpiewa w październiku w biało-czerwonych barwach, spotkał się już z autorami z Belgii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy wraz z Tribbem przygotują piosenkę na Eurowizję Junior. Wśród nich znajduje się nominowany do Grammy artysta Miggy Dela Rosa, znany z viralowego hitu "Ferrari". Dalsze szczegóły pozostają nieznane, a premiera utworu odbędzie się bliżej terminu konkursu. Zgodnie z zasadami dziecięcej wersji Eurowizji, przynajmniej 65% tekstu musi powstać w języku polskim.

"Zorganizowaliśmy z Warnerem songwriting camp dla Wiktora, sprowadziliśmy moich kolegów z Berlina, Londynu i Belgii, i przez 3 najbliższe dni piszemy najlepszą możliwą piosenkę na Eurowizję Junior! Trzymajcie kciuki" - napisał Tribbs na Instagramie.

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Eurowizja Junior 2026 - gdzie i kiedy?

24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 24 października na Malcie, a dokładnie - w Malta Fairs & Conventions Centre w miejscowości Ta' Qali. Jak na razie, swój udział potwierdziło 13 krajów, w tym 6 wybrało już swojego reprezentanta. W porównaniu z poprzednim rokiem - wycofał się Azerbejdżan, a swojej decyzji nie ogłosiły jeszcze Chorwacja, San Marino oraz Hiszpania, która może opuścić tę imprezę EBU śladem swojego bojkotu "dorosłej" Eurowizji.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania