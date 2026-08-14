Jagiellonia Białystok z własnym ośrodkiem treningowym. Klub kupił działki na Krywlanach

Nowy ośrodek Jagiellonii na horyzoncie

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, przekazał informację o zakończeniu przetargu w piątek (14.08.2026). Wylicytowana kwota wyniosła 22,2 mln zł. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nabyte przez klub tereny przeznaczone są pod obiekty sportowe i rekreacyjne.

Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnej bazy treningowej. W planach jest budowa boisk, szatni, a w dalszej perspektywie szkoły mistrzostwa sportowego z internatem oraz kliniki rehabilitacyjnej. Rozwój bazy jest kluczowy dla mistrza Polski, którego obecny ośrodek przy ulicy Elewatorskiej przestał wystarczać.

"Wygrana w przetargu umożliwia rozpoczęcie dalszych działań w kierunku realizacji kluczowej dla klubu inwestycji" - podała Jagiellonia w komunikacie.

Jak sfinansowana zostanie inwestycja?

Klub od dłuższego czasu poszukiwał terenów pod nowy ośrodek. Rozważano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego oraz zakup gruntów w okolicznych gminach. Ostatecznie wybór padł na tereny należące do miasta.

Wiceprezes SSA Jagiellonia, Maciej Szymański, zapewnił, że transakcja zostanie sfinansowana w całości ze środków własnych klubu, bez konieczności zaciągania kredytów. Najbliższe miesiące zostaną przeznaczone na załatwianie formalności i przygotowanie dokumentacji, co pozwoli również na staranie się o dofinansowanie projektu.