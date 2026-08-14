Jagiellonia Białystok z własnym ośrodkiem treningowym. Klub kupił działki na Krywlanach

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-14 16:45

Jagiellonia Białystok wygrała przetarg na zakup 14,5 ha gruntów na Krywlanach. Mistrzowie Polski zapłacili za działki 22,2 mln zł. Nowy ośrodek piłkarski Jagiellonii Białystok powstanie etapami.

Brudne korki piłkarskie na trawie obok miary budowlanej. O nowym ośrodku Jagiellonii przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Para brudnych od ziemi butów sportowych i miarka budowlana leżące na trawie obok terenu budowy.

Nowy ośrodek Jagiellonii na horyzoncie

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, przekazał informację o zakończeniu przetargu w piątek (14.08.2026). Wylicytowana kwota wyniosła 22,2 mln zł. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nabyte przez klub tereny przeznaczone są pod obiekty sportowe i rekreacyjne.

Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnej bazy treningowej. W planach jest budowa boisk, szatni, a w dalszej perspektywie szkoły mistrzostwa sportowego z internatem oraz kliniki rehabilitacyjnej. Rozwój bazy jest kluczowy dla mistrza Polski, którego obecny ośrodek przy ulicy Elewatorskiej przestał wystarczać.

"Wygrana w przetargu umożliwia rozpoczęcie dalszych działań w kierunku realizacji kluczowej dla klubu inwestycji" - podała Jagiellonia w komunikacie.

Jak sfinansowana zostanie inwestycja?

Klub od dłuższego czasu poszukiwał terenów pod nowy ośrodek. Rozważano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego oraz zakup gruntów w okolicznych gminach. Ostatecznie wybór padł na tereny należące do miasta.

Wiceprezes SSA Jagiellonia, Maciej Szymański, zapewnił, że transakcja zostanie sfinansowana w całości ze środków własnych klubu, bez konieczności zaciągania kredytów. Najbliższe miesiące zostaną przeznaczone na załatwianie formalności i przygotowanie dokumentacji, co pozwoli również na staranie się o dofinansowanie projektu.

"Posiadanie własnego, nowoczesnego centrum treningowego to warunek konieczny, by klub nieustannie się rozwijał, budował swoją wartość i utrzymywał stabilność w czołówce" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Wojciech Strzałkowski.

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