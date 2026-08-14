Agnieszka Kaczorowska w odważnym bikini we Włoszech. Towarzyszy jej Marcin Rogacewicz

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz budują wspólną przyszłość

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza niezmiennie budzi ogromne zainteresowanie w polskim świecie show-biznesu. Pierwsze doniesienia o ich bliskiej relacji, poparte zdjęciami, pojawiły się już w lutym zeszłego roku. Choć początkowo oboje konsekwentnie milczeli na temat łączącego ich uczucia, to fotografowie kilkukrotnie uchwycili ich w czułych objęciach. Oficjalne potwierdzenie tej relacji nastąpiło dopiero w trakcie pierwszego odcinka siedemnastej odsłony popularnego programu "Taniec z Gwiazdami". Od tamtego momentu para regularnie gości na łamach mediów.

Ostatnie miesiące, a w szczególności wiosna, upłynęły im pod znakiem intensywnej pracy. Kaczorowska wraz z Rogacewiczem podróżowali po całym kraju, prezentując swój spektakl taneczny zatytułowany "Siedem". Oprócz zaangażowania w projekty zawodowe, para skupiła się również na tworzeniu wspólnego domu, co zbiegło się w czasie z ostateczną przeprowadzką tancerki z posiadłości, którą wcześniej nabyła wspólnie z Maciejem Pelą.

Agnieszka Kaczorowska zachwyca figurą we Włoszech

Początek sierpnia przyniósł zakochanym okazję do krótkiego, zagranicznego urlopu. Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Rogacewicz zdecydowali się na wyjazd do Włoch. Aktorka, znana z serialu "Klan", podzieliła się swoimi wrażeniami z tej podróży w ubiegły piątek. Mimo że ich pobyt trwał tylko trzy dni, okazał się wystarczający, aby w pełni się zregenerować.

Włochy to zawsze dobry pomysł. Nawet na 3 dni… Aby pospacerować. Podziwiać widoki i opalać się w Fiacie Cabrio. Aby zjeść coś przepysznego. Obłędnie pysznego! Smakować oliwy… i najlepszej na świecie kawy. Doświadczyć skwaru południowego słońca, leżąc w basenie… I wielkiej ulewy z gradobiciem, która przeszła, poszła i kazała tylko po sobie posprzątać - zachwycała się Kaczorowska.

W dalszej części swojego internetowego wpisu, tancerka zasugerowała, że włoskie wakacje przyniosły jej nowe pomysły zawodowe.

Bo podróżowanie, to nie tylko odpoczynek, to doświadczanie wszystkimi zmysłami, obserwacja świata i ludzi… dzięki której kreatywność i wyobraźnia dostaje nowych skrzydeł, a chcemy dla Was tworzyć kolejne piękne rzeczy - dodała.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie fani Agnieszki Kaczorowskiej mogą spodziewać się ogłoszenia nowego przedsięwzięcia. Obecnie jednak największe emocje budzą udostępnione przez nią zdjęcia. Oprócz urokliwych, włoskich scenerii, fani nie mogą oderwać wzroku od jej nienagannej figury.

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