Iga Świątek wygrywa turniej WTA w Toronto. Zobacz reakcję skandynawskich mediów

Triumf w Kanadzie przyniósł oczekiwane przełamanie

Polska tenisistka odniosła niezwykle ważne zwycięstwo na północnoamerykańskich kortach. Finałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się pewnym triumfem zawodniczki z Polski. Wygrana w tak prestiżowych zawodach stanowi odpowiedź na ostatnie niepowodzenia i pojawiające się głosy niezadowolenia. Media zwracają uwagę na zjawisko łatwego atakowania sportowców w przestrzeni wirtualnej. Obecnie każdy ma możliwość wyrażenia swojej opinii w sieci, co często krzywdzi osoby publiczne.

W dobie powszechnego dostępu do mediów społecznościowych każda słabsza chwila wywołuje lawinę negatywnych opinii. Ostatnie miesiące przyniosły polskiej zawodniczce sporo trudności oraz wyzwań natury sportowej. Zwycięstwo odniesione nad reprezentantką Kazachstanu udowodniło jednak ogromną odporność psychiczną zawodniczki. Komentatorzy ze Szwecji jednoznacznie ocenili ten sukces jako kluczowy moment powrotu do najwyższej formy. Triumf w Kanadzie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niedawnej fali hejtu.

– Dla sportowców, którzy są celebrytami, już po kilku porażkach i słabszym okresie droga z nieba do piekła dzięki hejterom staje się bardzo krótka, lecz Iga Świątek pokazała w Toronto nie tylko klasę na korcie lecz też siłę mentalną - ocenił kanał szwedzkiej telewizji publicznej SVT.

- Tym silnym zwycięstwem skutecznie uciszyła swoich polskich krytyków, pseudoekspertów i hejterów, którzy ostatnio bardzo negatywnie się o niej wypowiadali i pokazała, że jest psychicznie odporna na tego typu komentarze - dodała.

Jak zareagowali dziennikarze ze Skandynawii?

Zagraniczni eksperci z wielką uwagą śledzili decydujący pojedynek kanadyjskich zawodów. Duńska prasa poświęciła sporo miejsca analizie gry zaprezentowanej przez utalentowaną tenisistkę. Zwycięstwo odniesione w dwóch setach zostało tam określone jako prawdziwy pokaz siły i wielkiej determinacji. Zauważono również, że był to pierwszy rozegrany przez nią finał w bieżącym roku kalendarzowym. Taka sytuacja jednoznacznie wskazuje na niezwykle przełomowy charakter odniesionego zwycięstwa.

Telewizja z Danii również nie szczędziła pochwał pod adresem mistrzyni. Zwrócono szczególną uwagę na wyraźny kryzys, z którym tenisistka musiała się zmierzyć w swojej ojczyźnie. Zdecydowana wygrana w decydującym meczu ostatecznie potwierdziła jej najwyższą klasę sportową oraz umiejętności. Zagraniczni obserwatorzy mocno docenili sposób, w jaki Polka poradziła sobie z presją. Zwycięstwo za oceanem stanowi idealną odpowiedź na wszelkie wątpliwości kibiców i ekspertów.

- Polska gwiazda tenisa pokonała w finale turnieju WTA w Toronto Jelenę Rybakinę w dwóch pokazowych setach, pokazując swoją prawdziwą siłę. Można śmiało nazwać to przełomem, ponieważ w tym roku był to jej pierwszy finał - podkreślił duński dziennik ”BT”.