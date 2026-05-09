Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? Wygrał "The Voice Kids"!

Kim jest Wiktor Sas? Reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026

Wiktor Sas ma 13 lat i jest pełnym energii, pogodnym, odważnym, a jednocześnie bardzo wrażliwym i empatycznym chłopcem. Bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni, przygotowując m.in. spaghetti carbonara. Umiejętności wokalne rozwija od sześciu lat, wkładając w to dużo pracy i zaangażowania. Bardzo dobrze się uczy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i lokalnej społeczności oraz angażuje się w działalność wolontariacką. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu "The Voice Kids" jako członek drużyny Tribbsa.

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się pod koniec 2026 roku, najprawdopodobniej w listopadzie lub grudniu. Data i miejsce nie są jeszcze znane. Francja, która wygrała Eurowizję Junior 2026, nie zgodziła się na organizację z powodów finansowych. Spekuluje się, że wydarzenie trafi do Macedonii Północnej, ale Europejska Unia Nadawców jeszcze nie potwierdziła tych informacji.

