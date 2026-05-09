Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? Wygrał "The Voice Kids"!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-09 23:55

Wiktor Sas to zwycięzca 9. edycji kultowego programu "The Voice Kids". Tym samym został reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2026. Kim jest młody artysta, który zawalczy o trzecie zwycięstwo Polski w międzynarodowym konkursie? Oto najważniejsze informacje na jego temat.

Wiktor Sas
Wiktor Sas Wiktor Sas Wiktor Sas Wiktor Sas
Galeria zdjęć 12

Kim jest Wiktor Sas? Reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026

Wiktor Sas ma 13 lat i jest pełnym energii, pogodnym, odważnym, a jednocześnie bardzo wrażliwym i empatycznym chłopcem. Bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni, przygotowując m.in. spaghetti carbonara. Umiejętności wokalne rozwija od sześciu lat, wkładając w to dużo pracy i zaangażowania. Bardzo dobrze się uczy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i lokalnej społeczności oraz angażuje się w działalność wolontariacką. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu "The Voice Kids" jako członek drużyny Tribbsa.

ZOBACZ TAKŻE: Lou Deleuze wygrała Eurowizję Junior i stale się rozwija. "To idzie swoim rytmem" [WYWIAD]

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się pod koniec 2026 roku, najprawdopodobniej w listopadzie lub grudniu. Data i miejsce nie są jeszcze znane. Francja, która wygrała Eurowizję Junior 2026, nie zgodziła się na organizację z powodów finansowych. Spekuluje się, że wydarzenie trafi do Macedonii Północnej, ale Europejska Unia Nadawców jeszcze nie potwierdziła tych informacji. 

Wiktor Sas
Galeria zdjęć 12

Polska na Eurowizji Junior

  • 2003 – Katarzyna Żurawik – "Coś mnie nosi" – 16. miejsce
  • 2004 – KWADro – "Łap życie" – 17. miejsce
  • 2016 – Olivia Wieczorek – "Nie zapomnij" – 11. miejsce
  • 2017 – Alicja Rega – "Mój dom" – 8. miejsce
  • 2018 – Roksana Węgiel – "Anyone I Want to Be" – 1. miejsce
  • 2019 – Viki Gabor – "Superhero" – 1. miejsce
  • 2020 – Ala Tracz – "I’ll Be Standing" – 9. miejsce
  • 2021 – Sara James – "Somebody" – 2. miejsce
  • 2022 – Laura Bączkiewicz – "To The Moon" – 10. miejsce
  • 2023 – Maja Krzyżewska – "I Just Need A Friend" – 6. miejsce
  • 2024 – Dominik Arim – "All Together" – 12. miejsce
  • 2025 – Marianna Kłos – "Brightest Light" – 8. miejsce
The Voice Kids
Eurowizja junior