Skolim spadł ze sceny na koncercie. Gwiazdor jest w gipsie, ale nie odwołuje trasy

Skolim spadł ze sceny na koncercie. Gwiazdor jest w gipsie

Konrad Skolimowski (29 l.), znany szerszej publiczności jako Skolim, zyskał popularność dzięki roli Patryka w popularnym serialu telewizyjnym „Barwy szczęścia". Jednak to kariera muzyczna przyniosła mu największy sukces komercyjny. Zadebiutował w 2018 roku utworem „Kocham ciebie tak", który błyskawicznie stał się hitem w dyskotekach, na plenerowych festiwalach i w internecie. Przełomowym momentem okazał się rok 2022 i premiera piosenki „Wyglądasz idealnie". Klip do tego utworu odnotował imponujący wynik 270 milionów wyświetleń w serwisie YouTube.

Ogromna popularność muzyka znajduje odzwierciedlenie w jego mediach społecznościowych, gdzie jego profil na Instagramie śledzi ponad 2,6 miliona internautów. Sukces artystyczny idzie w parze z sukcesem finansowym. Jak przyznaje sam piosenkarz, branża muzyczna uczyniła z niego milionera. Skolim intensywnie inwestuje – sprzedaje gadżety sygnowane swoim nazwiskiem, jest właścicielem stacji benzynowej oraz pensjonatu położonego nad Morzem Bałtyckim.

Harmonogram koncertowy gwiazdora bywa niezwykle napięty, nierzadko obejmując po kilka występów dziennie. Rekordowy okazał się miniony rok, kiedy to w ciągu jednego miesiąca wystąpił na scenie aż 63 razy. Obecny sezon letni również obfituje w wydarzenia. W ubiegły czwartek piosenkarz miał wystąpić aż w czterech miejscach. Po wizycie w Łebie udał się do Rewala. Niestety, podczas tego występu artysta uległ wypadkowi, tracąc równowagę i spadając z estrady.

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Co z koncertami Skolima po wypadku? Piosenkarz podjął decyzję

Zdeterminowany artysta nie przerwał koncertu w Rewalu i dokończył go na siedząco. Następnie udał się na kolejne zaplanowane wydarzenia w Międzyzdrojach i Władysławowie. Z uwagi na odniesione obrażenia, na scenę wprowadzali go członkowie zespołu, a utwory wykonywał, siedząc na krześle. W piątek rano muzyk udał się na badania do specjalistycznej kliniki, którą opuścił po kilku godzinach z założonym gipsem.

Gitarzysta z zespołu Skolima, Łukasz Jurga (pseudonim Luxon Git), opublikował w mediach społecznościowych komunikat dotyczący stanu zdrowia wokalisty.

„Informacja z najlepszej kliniki ortopedycznej w Szczecinie. Skolima przyjął sam szef kliniki @orthosport_szczecin dr Krzysztof Rękawek. Założona pół szyna gipsowa. Naprawiamy uszkodzony wiezowzrost przedni oraz skręcony staw skokowy. Teraz czas na rehabilitację i odpoczynek. A jak odpoczynek to tylko z Wami. Dziękujemy za życzenia i dobre słowo. Z Bogiem - przekazał.”

Jednocześnie muzyk za pośrednictwem relacji na Instagramie potwierdził, że zaplanowana trasa koncertowa nie ulega zmianie i Skolim wkrótce wystąpi przed wrocławską publicznością.

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