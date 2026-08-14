Pożar samochodu w Rogowie Opolskim. Policjanci ewakuowali seniorów z płonącego auta

Interwencja krapkowickiej drogówki na drodze krajowej nr 45

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Krapkowicach patrolowali 13 sierpnia 2026 roku odcinek drogi krajowej nr 45. Podczas pełnienia służby na wysokości miejscowości Rogów Opolski ich uwagę zwrócił osobowy citroen. Mundurowi zauważyli, że z pojazdu wydobywają się kłęby dymu, a po krótkiej chwili pojawił się również ogień. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że sposób jazdy kierującego sugerował, że prawdopodobnie nie zdawał on sobie sprawy z rosnącego zagrożenia.

Ewakuacja 62-latka oraz 87-letniej pasażerki z płonącego citroena

Policjanci ruszyli za citroenem i przy użyciu sygnałów uprzywilejowania zmusili kierującego do zjechania na pobocze. Zaraz po zatrzymaniu samochodu funkcjonariusze natychmiast przystąpili do pomocy osobom znajdującym się wewnątrz pojazdu. Sprawnie pomogli opuścić auto 62-letniemu mężczyźnie oraz jego 87-letniej pasażerce. Chwilę po tym, jak seniorzy znaleźli się na zewnątrz, ogień rozprzestrzenił się na cały samochód, który ostatecznie spłonął doszczętnie.

Skutki pożaru samochodu na trasie w Rogowie Opolskim

W wyniku tego niebezpiecznego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a sytuacja zakończyła się jedynie na stratach materialnych. Na czas trwania akcji gaśniczej oraz usuwania zniszczonego pojazdu droga krajowa nr 45 pozostawała nieprzejezdna dla innych uczestników ruchu. Policjanci wykazali się dużą czujnością, co pozwoliło uniknąć poważniejszych konsekwencji dla osób podróżujących citroenem. Interwencja ta potwierdziła istotną rolę policji w dbaniu o codzienne bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Źródło: Policja.pl