Eurowizja z ważną zmianą? Koniec z nieletnimi uczestnikami konkursu!

Od 1990 roku udział w Konkursie Piosenki Eurowizji był możliwy wyłącznie dla osób, które miały co najmniej szesnaście lat. Po ponad ćwierć wieku reguła ma się zmienić tak, by w stawce znajdowały się wyłącznie osoby pełnoletnie w świetle prawa.

Eurowizja zmienia zasady. Artyści będą musieli być pełnoletni

Decyzja póki co nie jest oficjalna, a na stronie internetowej konkursu wciąż możemy odnaleźć jedynie reguły dotyczące tegorocznej Eurowizji, którą wygrała Dara z Bułgarii. Jednak już od jakiegoś czasu krążyły pogłoski o podniesieniu minimalnego wieku dla uczestników z szesnastu do osiemnastu lat. Do tej pory Europejska Unia Nadawców przewidywała, że na scenie mogą pojawić się osoby, które ukończyły szesnaście lat najpóźniej w dniu swojej pierwszej próby. Teraz regulamin ma wymagać osiemnastu lat, czyli wieku, który jest prawnym wyznacznikiem pełnoletności w całej Europie (poza Szkocją), a także w kilku nieeuropejskich krajach, które również startują w Eurowizji. Potwierdza to norweska telewizja publiczna NRK. Stacja jako pierwsza otworzyła nabór do przyszłorocznych preselekcji, zaznaczając w regulaminie, że zgłosić się mogą wyłącznie artyści, którzy 1 maja przyszłego roku będą miały skończone osiemnaście lat.

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Konkurs tylko dla dorosłych, a co z Eurowizją Junior?

Choć Europejska Unia Nadawców (EBU) na razie milczy w sprawie ewentualnych zmian w zasadach, to podczas Eurowizji 2026 nie zdementowała pogłosek o podniesieniu wymaganego wieku dla artystów. W trakcie jubileuszowej imprezy w Wiedniu odbyła się konferencja prasowa na temat organizacji tegorocznej Eurowizji Junior przez Maltę. Jeden z dziennikarzy zapytał wówczas o możliwą zmianę widełek wiekowych również w konkursie dla dzieci, skoro nadchodzi zmiana dla dorosłych. EBU odpowiedziało jednak lakonicznie, że obecnie nie planuje takiej zmiany na Eurowizji Junior.

Na Eurowizji 2026 tylko jedna uczestniczka nie miała ukończonych osiemnastu lat: była to reprezentantka Francji, Monroe, która w pełnoletność wkroczy dopiero w listopadzie br. Natomiast w polskich preselekcjach wystartowała szesnastoletnia Ola Antoniak, znana z "The Voice Kids" i programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior". Z kolei inny finalista, Stasiek Kukulski, osiemnaście lat skończył jesienią zeszłego roku.

Najmłodsi uczestnicy Eurowizji byli dziećmi

Limit szesnastu lat został wprowadzony w 1990 roku po skandalu wokół młodego wieku uczestników podczas poprzedniego konkursu. Na Eurowizji 1989 reprezentant Izraela miał tylko dwanaście lat, a reprezentantka Francji - Nathalie Pâque, w wieku jedenastu lat i jedenastu miesięcy została najmłodszą uczestniczką w historii konkursu. Wcześniej, w 1986 roku, Eurowizję wygrała trzynastoletnia Sandra Kim z Belgii. Z powodu szeregu kontrowersji wokół udziału dzieci w dużej imprezie międzynarodowej na równi z dorosłymi - do regulaminu wpisano ostatecznie minimalny wiek, który teraz ma zostać podniesiony.

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