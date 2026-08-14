Oszustwa w powiecie trzebnickim. Policja zatrzymała 27-letnią kobietę

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-14 18:00

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zatrzymali 27-letnią mieszkankę powiatu wrocławskiego podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Kobieta pełniła funkcję osoby odbierającej pieniądze od seniorek, które 14 sierpnia 2026 roku straciły łącznie 290 000 zł. Podejrzana usłyszała już zarzuty i została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Srebrny radiowóz policyjny z niebieskim pasem i napisem Policja. O zatrzymaniu oszustki z Trzebnicy przeczytasz w Eska.
Autor: Monika Półbratek

Oszustwa metodą na wypadek w powiecie trzebnickim

Na terenie powiatu trzebnickiego doszło do dwóch oszustw, w których ofiarami padły starsze osoby. Przestępcy kontaktowali się z nimi telefonicznie i informowali o rzekomym wypadku spowodowanym przez członka rodziny. Przekonywali swoje rozmówczynie, że jedynym sposobem na uniknięcie poważnych konsekwencji jest natychmiastowe przekazanie dużej sumy pieniędzy. W wyniku tych działań jedna z pokrzywdzonych przekazała 240 000 zł, natomiast druga straciła 50 000 zł.

Zatrzymanie 27-letniej mieszkanki powiatu wrocławskiego

Gdy seniorki zorientowały się, że padły ofiarą przestępstwa, zawiadomiły miejscowych funkcjonariuszy. Policjanci z Wydziału Kryminalnego w Trzebnicy podjęli intensywne czynności operacyjne i procesowe, aby ustalić tożsamość osób odpowiedzialnych za te zdarzenia. Dzięki analizie zebranego materiału dowodowego mundurowi wytypowali i zatrzymali 27-letnią kobietę. Funkcjonariusze ujęli podejrzaną na terenie Wrocławia w miejscu, które wcześniej ustalili w wyniku prowadzonych działań.

Zarzuty za oszustwa i posiadanie narkotyków

Ustalenia śledczych potwierdziły, że zatrzymana pełniła funkcję tak zwanego odbieraka, czyli osoby odbierającej gotówkę bezpośrednio od pokrzywdzonych. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia kobiecie w prokuraturze zarzutów dotyczących oszustw znacznej wartości oraz posiadania narkotyków. Po zapoznaniu się ze sprawą sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec 27-latki tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Kara pozbawienia wolności w warunkach recydywy

Kobiecie za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika jednak, że mieszkanka powiatu wrocławskiego działała w warunkach recydywy, co może wpłynąć na zwiększenie wymiaru kary o połowę. Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania podczas rozmów telefonicznych z osobami, które proszą o pilne przekazanie pieniędzy.

Źródło: Policja.pl

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