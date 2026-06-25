Kanada członkiem Europejskiej Unii Nadawców! Może wziąć udział w Eurowizji 2027

Kanada w Europejskiej Unii Nadawców

Historyczna decyzja! Kanadyjska telewizja publiczna oficjalnie dołączyła do Europejskiej Unii Nadawców, tym samym zyskując prawo do m.in. udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji. Decyzja o przyjęciu CBC/Radio-Canada do struktur była możliwa dzięki rewizji statutów EBU, również zatwierdzonej podczas Zgromadzenia Ogólnego. Zmienione ramy otwierają drzwi do członkostwa pozaeuropejskiego dla organizacji nadawczych z krajów, które posiadają system mediów publicznych zgodny z podstawowymi standardami Rady Europy oraz formalny status obserwatora przy Radzie Europy. Kanada spełnia oba te kryteria.

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CBC/Radio-Canada jest częścią rodziny EBU od momentu naszego powstania w 1950 roku. Jako jeden z wiodących nadawców publicznych na świecie, już teraz ogromnie przyczynił się do naszej Unii – pomagając nam ustanawiać i utrzymywać standardy dziennikarstwa publicznego, które są obecnie najważniejsze. Pełne członkostwo oznacza, że możemy teraz zrobić jeszcze więcej razem: w zakresie odpowiedzialności platform, wiarygodnych wiadomości, odporności, którą nadawcy publiczni muszą budować na nadchodzące lata. Głos Kanady w tej społeczności czyni nas silniejszymi - mówi Noel Curran, dyrektor generalny EBU.

Kanada na Eurowizji 2027?

Nic nie stoi już na przeszkodzie, aby Kanada wzięła udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. Zgodnie z regulaminem wydarzenia, udział mogą wziąć wszyscy nadawcy z statusem pełnoprawnego członka EBU. Wiadomo, że kraj ten rozważał już dołączenie do imprezy. Środki finansowe na udział w Eurowizji został uwzględniony w budżecie CBC/Radio-Canada. Przedstawiciele stacji byli też na Eurowizji 2026 w Wiedniu, gdzie obserwowali wydarzenie z bliska. Czy Kanada faktycznie dołączy do konkursu już w 2027 roku? Przekonamy się wkrótce, ale jest to bardzo prawdopodobne.

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Eurowizja 2027 - kiedy i gdzie?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku. Dokładne daty nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że wydarzenie odbędzie się w Bułgarii. Organizatorem imprezy będzie bułgarski nadawca publiczny BNT. Chęć goszczenia Eurowizji wyraziły miasta Sofia, Warna, Burgas i Płowdiw.