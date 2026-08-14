Andrzej Morozowski spoczął na cmentarzu w Pyrach. Grób dziennikarza TVN tonie w białych kwiatach

Tłumy na świeckim pożegnaniu Andrzeja Morozowskiego na Powązkach

Czwarty sierpnia przyniósł wieść o odejściu Andrzeja Morozowskiego. Komunikat o śmierci wieloletniego pracownika opublikowała stacja TVN24, z którą był on związany od 2001 roku. Widzowie kojarzą go z formatów "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24" oraz "Rozmowa bardzo polityczna". Wraz z Tomaszem Sekielskim przez pięć lat był współgospodarzem audycji "Teraz My". Zmarły działał również jako sprawny reporter prasowy, a w swoim dorobku miał wydanie kilku publikacji książkowych.

Znany redaktor niedawno zniknął z ekranów. W marcu tego roku pojawił się jeszcze w formacie "Tak jest", gdzie opowiedział widzom o swoich zmaganiach z ciężkim nowotworem. Niestety, uciążliwe schorzenie uderzyło ponownie. Śmierć popularnego publicysty pozostawiła w ogromnym smutku jego syna Jana i żonę Agatę Nowakowską.

W piątek 14 sierpnia oficjalnie pochowano cenionego redaktora. Poranne uroczystości zapoczątkowano o godzinie 10.00 na stołecznych Powązkach Wojskowych. Na miejscu zgromadzili się reprezentanci branży informacyjnej, współpracownicy z redakcji, wierni znajomi i wszyscy obecni na różnych szczeblach kariery zmarłego. Wśród gęstego tłumu żałobników wypatrzono chociażby Beatę Tadlę, Edwarda Miszczaka, Katarzynę Kolendę-Zaleską, Tomasza Sekielskiego, Monikę Olejnik i Piotra Kraśkę. Całe zgromadzenie miało wyłącznie świecki charakter.

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Andrzej Morozowski pochowany w Pyrach. Grób dziennikarza pełen białych kwiatów

Publicysta nie spoczął ostatecznie na obszarze wspomnianej warszawskiej nekropolii. Druga odsłona ceremonii pożegnalnej przeniosła się do zlokalizowanych pod stolicą Pyr, gdzie zmarłemu towarzyszyli wyłącznie najbliżsi bliscy. Na tamtejszym cmentarzu leży także ksiądz Ryszard Rumianek, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Miejsce spoczynku redaktora niemal całkowicie zasłaniają białe kwiaty. Na specjalnych wstęgach dołączonych do wieńców zapisano niezwykle wzruszające zwroty. Główną uwagę przykuwa dedykacja od małżonki, która umieściła tam słowa „Człowiekowi mojego życia”. Wśród przyniesionych darów dostrzeżono również kompozycje od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, premiera Donalda Tuska i dawnych kolegów. „Morozo, jesteś i na zawsze będziesz z nami. Dziękujemy, przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN” – napisano na wstędze od personelu stacji.

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