Tak wyglądał pogrzeb Bonnie Tyler. Biała trumna i poruszające gesty fanów

Bonnie Tyler zmarła 8 lipca 2026 roku. Artystka, znana z przebojów takich jak "Total eclipse of the heart", "It's a heartache" czy "Holding out for a hero", odeszła w wyniku choroby i powikłań operacji, którą musiała pilnie przejść w Portugalii, gdzie z mężem posiadała wymarzony dom. Ponad miesiąc później w Walii pożegnano ją po raz ostatni.

Bonnie Tyler zmarła w lipcu. Gwiazda spoczęła w rodzinnych stronach

Piosenkarka trafiła na blok operacyjny pod koniec kwietnia, po czym została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Brytyjska ikona muzyki przebywała później w poważnym stanie w szpitalu w Faro. Udało się ją wybudzić, a bliscy dziękowali za okazywane wsparcie w tak dramatycznej sytuacji. Mimo wielkich nadziei, 75-letnia gwiazda lat 70. i 80., która właśnie szykowała się do powrotu na scenę, zmarła na początku lipca.

Rodzina zaplanowała wyjątkowe pożegnanie w jej ukochanej, rodzinnej Walii. W sobotę, 15 sierpnia, trumna z ciałem Bonnie Tyler opuściła zakład pogrzebowy w Mumbles. Na trasie przejazdu karawanu, zgodnie z zaproszeniem jej bliskich, ustawiły się prawdziwe tłumy. Rozległy się oklaski, a fani i lokalni mieszkańcy rzucali w kierunku auta kwiaty. Wzruszała ich biała trumna odziana w walijską flagę. Trumnę przewieziono do domu Bonnie, gdzie w prywatnym zaciszu modliła się przy niej rodzina.

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Fani pożegnali ikonę. Tak wyglądał pogrzeb Bonnie Tyler

Ceremonia pogrzebowa odbyła się po weekendzie. 17 sierpnia mszę w obrządku anglikańskim odprawiono w katedrze w Swansea. Na miejscu można było ją śledzić na telebimach, a w sieci - na oficjalnej stronie internetowej piosenkarki. Przed świątynią zgromadziły się tłumy z flagami Walii, zdjęciami Bonnie Tyler czy transparentami z cytatami pochodzącymi z jej twórczości. Dominowała jedna barwa: biel. Trumna w tym kolorze była otoczona wiązankami kwiatów, w tym także kwiatami ułożonymi w napis "Bonnie".

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Po mszy karawan wyruszył na cmentarz, gdzie odbyła się już wyłącznie prywatna uroczystość pochówku. Po drodze ciało Bonnie Tyler po raz ostatni przejechało przez miejscowość Skewen, gdzie przyszła gwiazda popu i rocka przyszła na świat w 1951 roku. Tam również na zmarłą artystkę czekały ustawione wzdłuż ulicy tłumy.

Sonda Który utwór Bonnie Tyler lubisz najbardziej? "Lost in France" "It's a Heartache" "Total Eclipse of the Heart" "Holding Out for a Hero" "If You Were a Woman (And I Was a Man)"