Anwil Włocławek po dogrywce pokonuje Górnika Wałbrzych. Kto został najlepszym strzelcem meczu?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-05 21:44

W dramatycznym meczu ekstraklasy koszykarzy Anwil Włocławek pokonał Górnik Zamek Książ Wałbrzych 88:87 po wyrównanej dogrywce. Koszykarze z Włocławka musieli wspiąć się na wyżyny umiejętności, aby zapewnić sobie to niezwykle cenne zwycięstwo przed własną publicznością.

Koszykarze walczą o piłkę pod koszem podczas meczu. Relację ze starcia Anwilu z Górnikiem przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Trzej koszykarze skaczą do piłki pod koszem podczas dynamicznej akcji w ciemnej hali sportowej.

Emocjonujące starcie we Włocławku

Spotkanie pomiędzy Anwilem Włocławek a Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych dostarczyło kibicom wielu emocji i zwrotów akcji. Gospodarze rozpoczęli od mocnego uderzenia, wygrywając pierwszą kwartę 26:20, jednak koszykarze z Wałbrzycha szybko odpowiedzieli w drugiej odsłonie (15:26 dla Górnika).

W drugiej połowie walka toczyła się punkt za punkt. Trzecia kwarta padła łupem Anwilu (28:23), a w czwartej obie drużyny zdobyły po 14 punktów, co doprowadziło do dogrywki. Dodatkowy czas gry, wygrany przez gospodarzy 5:4, przesądził o ostatecznym triumfie zespołu z Włocławka.

Liderzy punktacji w obu drużynach

Najjaśniejszą postacią w szeregach zwycięzców był Manu Lecomte, który zdobył 19 punktów. Tuż za nim uplasował się Sam Hines jr z 18 oczkami na koncie, a Lennard Freeman dołożył do dorobku drużyny 15 punktów.

Po stronie Górnika Zamek Książ Wałbrzych najskuteczniejszy okazał się AJ Rohosy, notując 20 punktów. Dobre zawody rozegrał również Mike Scott, który zapisał na swoim koncie 15 punktów, jednak wysiłki tych zawodników nie wystarczyły, by odnieść zwycięstwo w tym zaciętym pojedynku.

ROLKI