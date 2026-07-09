Bonnie Tyler nie żyje. Po operacji znajdowała się w śpiączce, ostatnie tygodnie spędziła w szpitalu

Informacja o śmierci Bonnie Tyler zszokowała fanów na całym świecie. Gwiazda, której kariera trwała ponad pięć dekad, w ostatnich miesiącach przebywała w Portugalii, gdzie wraz z mężem zakupiła wymarzony dom. Jak informowały media, Brytyjka przeszła pilną operację, po której wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną, by mogła szybciej wrócić do zdrowia.

Bonnie Tyler nie żyje. Piosenkarka miała 75 lat

Ikona brytyjskiej muzyki, która na przestrzeni 50 lat pracy zdobyła popularność na całym świecie, w czerwcu br. obchodziła swoje 75. urodziny. Bonnie Tyler zmarła w szpitalu w Faro, gdzie przebywała według dostępnych informacji od 30 kwietnia. Artystka musiała przejść pilną operację jelit, jednak szczegóły jej stanu zdrowia nie były znane. Procedura miała przejść pomyślnie, a na oficjalnych profilach społecznościowych artystki pojawiły się kilkakrotnie podziękowania za okazane wsparcie. Jak teraz przekazali krewni i współpracownicy gwiazdy, Bonnie odeszła niespodziewanie w wyniku powikłań choroby.

"Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca ogłaszają, że Bonnie zmarła niespodziewanie zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii, w wyniku choroby, na którą była leczona. Wkrótce wydamy kolejny komunikat, a teraz prosimy o uszanowanie prywatności, by poradzić sobie z tą tragedią" - czytamy na oficjalnym profilu piosenkarki.

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Artystka przebywała w śpiączce po operacji w Portugalii

Portugalska prasa jako pierwsza doniosła, że Bonnie Tyler trafiła na odział intensywnej terapii, gdzie znajdowała się w stanie śpiączki farmakologicznej. Informację tę potwierdził jej przedstawiciel, apelując o uszanowanie prywatności piosenkarki i jej bliskich. Znana artystka trafiła do szpitala w Faro. Posiadała tam z mężem ukochany dom, gdzie tworzyła muzykę, dzieląc swój czas między Portugalię a ojczystą Walię.

Później pojawiły się doniesienia o konieczności reanimacji gwiazdy, ale z czasem udało się wybudzić ją ze śpiączki. W maju planowała wrócić na scenę i zagrać dla fanów na Malcie, a potem także w innych krajach. Niestety, plany na najbliższe miesiące z powodu choroby odwołano, a dziś już wiemy, że nigdy nie dojdą do skutku.

Bonnie Tyler i jej wielka kariera. Zaczęła w latach 70.

Urodzona w 1951 roku, jako Gaynor Hopkins, piosenkarka od dzieciństwa pasjonowała się muzyką, jednak profesjonalnie zadebiutowała w 1975 roku. Dwa lata później nastąpił prawdziwy przełom za sprawą "It's a heartache". Do największych przebojów Bonnie Tyler należą hity "Total eclipse of the heart" czy "Holding out for a hero". Na przestrzeni lat Brytyjka otrzymała nominację do Grammy, zdobyła popularność w Niemczech dzięki współpracy z Dieterem Bohlenem z Modern Talking i reprezentowała Wielką Brytanię na Eurowizji w 2013 roku. Dekadę później otrzymała z rąk Elżbiety II honorowe odznaczenie za swoje zasługi dla kultury. Najnowszy, osiemnasty album wokalistki o niepowtarzalnej barwie głosu ukazał się w 2021 roku. Do samego końca Bonnie Tyler pozostawała oddana fanom i planowała nowe projekty.

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