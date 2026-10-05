Dzieci Anny Przybylskiej uczciły pamięć matki. Wzruszające gesty w rocznicę śmierci aktorki

Anna Przybylska odeszła 12 lat temu. Gwiazda miała 35 lat

Anna Przybylska cieszyła się niesamowitą sympatią polskiej publiczności, mimo że nie posiadała dyplomu szkoły teatralnej. Widzowie uwielbiali ją za bijącą z ekranu naturalność oraz nieodparty urok osobisty. Cechował ją ogromny dystans do show-biznesu oraz własnej sławy. Dla rzeszy fanów, pomimo zawodowych osiągnięć, była po prostu zwyczajną "dziewczyną z sąsiedztwa".

Aktorka spędziła kilkanaście lat u boku Jarosława Bieniuka. Para wychowywała troje dzieci: córkę Oliwię oraz synów Szymona i Jana. Ich rodzinne życie zburzyła dramatyczna diagnoza. W 2013 roku wyszło na jaw, że gwiazda walczy z nowotworem trzustki.

Anna Przybylska odeszła 5 października 2014 roku, niecały tydzień przed swoimi 36. urodzinami. Tłumy pożegnały ulubienicę publiczności w czwartek, 9 października, na gdyńskim Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu. Gwiazdę pochowano w białej trumnie, w grobowcu jej ojca, komandora porucznika Bogdana Przybylskiego. On również zmarł przedwcześnie w wyniku choroby nowotworowej.

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Czas mija, ale pamięć o zmarłej aktorce wciąż trwa. Fani systematycznie przynoszą świeże kwiaty i zapalają znicze na jej grobie. W dwunastą rocznicę śmierci gwiazdy "Złotopolskich", to jej dzieci postanowiły przypomnieć o niej w sieci.

Oliwia Bieniuk, najstarsza latorośl pary, podzieliła się na swoim profilu na Instagramie pamiątkową fotografią z mamą. Jej brat, Szymon, przypomniał archiwalną sesję zdjęciową, w której wzięli udział dla jednego z czasopism. Opublikował także prywatne wideo z rodzinnych zbiorów, na którym można dostrzec małego chłopca tulącego się do mamy.

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