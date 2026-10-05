Dzieci Anny Przybylskiej uczciły pamięć matki. Wzruszające gesty w rocznicę śmierci aktorki

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Anna Przybylska odeszła 12 lat temu. Gwiazda miała 35 lat
Anna Przybylska cieszyła się niesamowitą sympatią polskiej publiczności, mimo że nie posiadała dyplomu szkoły teatralnej. Widzowie uwielbiali ją za bijącą z ekranu naturalność oraz nieodparty urok osobisty. Cechował ją ogromny dystans do show-biznesu oraz własnej sławy. Dla rzeszy fanów, pomimo zawodowych osiągnięć, była po prostu zwyczajną "dziewczyną z sąsiedztwa".
Aktorka spędziła kilkanaście lat u boku Jarosława Bieniuka. Para wychowywała troje dzieci: córkę Oliwię oraz synów Szymona i Jana. Ich rodzinne życie zburzyła dramatyczna diagnoza. W 2013 roku wyszło na jaw, że gwiazda walczy z nowotworem trzustki.
Anna Przybylska odeszła 5 października 2014 roku, niecały tydzień przed swoimi 36. urodzinami. Tłumy pożegnały ulubienicę publiczności w czwartek, 9 października, na gdyńskim Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu. Gwiazdę pochowano w białej trumnie, w grobowcu jej ojca, komandora porucznika Bogdana Przybylskiego. On również zmarł przedwcześnie w wyniku choroby nowotworowej.
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Rodzina upamiętnia Annę Przybylską. Dzieci zamieściły poruszające wpisy
Czas mija, ale pamięć o zmarłej aktorce wciąż trwa. Fani systematycznie przynoszą świeże kwiaty i zapalają znicze na jej grobie. W dwunastą rocznicę śmierci gwiazdy "Złotopolskich", to jej dzieci postanowiły przypomnieć o niej w sieci.
Oliwia Bieniuk, najstarsza latorośl pary, podzieliła się na swoim profilu na Instagramie pamiątkową fotografią z mamą. Jej brat, Szymon, przypomniał archiwalną sesję zdjęciową, w której wzięli udział dla jednego z czasopism. Opublikował także prywatne wideo z rodzinnych zbiorów, na którym można dostrzec małego chłopca tulącego się do mamy.
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