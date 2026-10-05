Magdalena Narożna relaksuje się po ślubie z Krzysztofem Romaniukiem. Co za figura!

Ślub Magdaleny Narożnej z Krzysztofem Romaniukiem i zmiana nazwiska

Wokalistka popularnego zespołu Piękni i Młodzi w ostatnią sobotę września oficjalnie stanęła na ślubnym kobiercu z Krzysztofem Romaniukiem. Wyjątkowa uroczystość odbyła się w kameralnym gronie najbliższej rodziny oraz zaprzyjaźnionych gości. Pierwsze informacje o wydarzeniu niespodziewanie przekazała stacja telewizyjna Polsat, publikując okolicznościowe fotografie na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Sama zainteresowana wkrótce potem ostatecznie potwierdziła te doniesienia, udostępniając fanom krótki materiał wideo z hucznej weselnej zabawy.

Liderka grupy błyskawicznie po ceremonii wróciła do obowiązków zawodowych i zameldowała się na planie programu "Disco Star", gdzie trwają nagrania do dziesiątego sezonu. Ekipa telewizyjna przyjęła parę młodą gromkimi brawami oraz naręczami kwiatów. Gwiazda muzyki tanecznej udzieliła tam swojego pierwszego wywiadu już jako mężatka. Podczas rozmowy z Edytą Folwarską oficjalnie zdradziła, że zdecydowała się przyjąć nazwisko swojego ukochanego.

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Miesiąc miodowy Magdaleny Narożnej. Artystka spędza czas w Turcji

Zakończenie prac na planie oznaczało dla piosenkarki powrót do domu i natychmiastowe pakowanie bagaży na zaplanowany wyjazd. W czwartkowe popołudnie nowożeńcy zameldowali się już w otoczeniu palm. Wybór zakochanych padł na jeden z luksusowych kurortów na terenie słonecznej Turcji. Przebieg romantycznego wypoczynku można na bieżąco śledzić dzięki relacjom, które artystka zamieszcza na swoim profilu na Instagramie.

Jeszcze chwilę temu ślubne emocje, a dziś już łapiemy słońce i cieszymy się czasem tylko dla siebie. Dobrze jest na chwilę zwolnić i po prostu pobyć razem. [...] Teraz dopisujemy kolejne wspólne wspomnienia… już jako mąż i żona - napisała piosenkarka.

W kontynuacji internetowego wpisu mężatka skierowała słowa uznania do znanej agencji turystycznej, która pomogła nowożeńcom w sprawnej organizacji ich podróży poślubnej.

Liderka grupy korzysta z uroków wspaniałej pogody i odpoczywa w swoim ulubionym stroju plażowym. Ciemne, dwuczęściowe bikini w jasne kropki to ubiór, który wielokrotnie gościł na zdjęciach artystki. Ten wybór nie jest przypadkowy, ponieważ skąpe wdzianko doskonale eksponuje zgrabną sylwetkę piosenkarki.

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Kto to zaśpiewał - Dawid Kwiatkowski czy Piękni i Młodzi? Pytanie 1 z 10 "Znowu to samo, nie mogę nocą spać Coś uleciało, nieostry uczuć kadr. Rozmazał nam ktoś, już nie wiem sam. Czego tak naprawdę Ci brak" Piękni i Młodzi Dawid Kwiatkowski Następne pytanie