Sebastian Fabijański poruszony śmiercią Jana Frycza. "Skończyła się jakaś era"

Przez lata wielu artystów miało okazję współpracować na planie filmowym z wybitnym autorytetem, jeśli chodzi o aktorstwo - Janem Fryczem. Aktor, który odszedł 15 sierpnia, stworzył w swojej karierze ponad dwieście zróżnicowanych kreacji. W obliczu jego śmierci, liczne osobistości ze świata show-biznesu dzielą się swoim smutkiem i wspomnieniami związanymi z Fryczem.

Jedną z takich gwiazd jest Sebastian Fabijański. Znany aktor i muzyk wielokrotnie spotykał się z Janem Fryczem na planach zdjęciowych. Wspominając ich wspólną pracę, między innymi przy produkcji, gdzie zagrali ojca i syna, artysta nie krył poruszenia.

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata

Informację o śmierci artysty przekazał 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie, z którym był on zawodowo związany od dawna. Jan Frycz odszedł w otoczeniu rodziny, we własnym domu. Dożył 72 lat i był aktywny zawodowo do samego końca.

Swojego kolegę z branży ciepło wspominają liczni artyści. Małgorzata Kożuchowska określiła go mianem "absolutnie niezwykłego aktora", podczas gdy Katarzyna Grochola ujawniła, że w tym miesiącu Jan Frycz miał pojawić się na planie nowego "Nigdy w życiu". Obecnie nie ma jeszcze szczegółowych informacji na temat pogrzebu legendarnego twórcy, jednak Związek Artystów Scen Polskich przekazał "Super Expressowi", że złoży wniosek o zorganizowanie uroczystości pożegnalnej o państwowym charakterze.

Sebastian Fabijański komentuje: "Jan Frycz jest nieodłączną częścią kultury"

W rozmowie z "Super Expressem" Sebastian Fabijański podzielił się swoimi refleksjami po śmierci Jana Frycza. Obaj aktorzy mieli okazję współpracować przy kilku projektach filmowych. Dla Fabijańskiego zmarły artysta był znaczącym autorytetem w branży, a jego odejście postrzega on jako zamknięcie pewnego ważnego etapu w polskiej kulturze.

"Jest to bardzo przykra wiadomość. Skończyła się jakaś era, ponieważ dla mnie Jan Frycz jest nieodłączną częścią kultury, kinematografii, teatru itd. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że Janek chorował, więc dla mnie to było tym bardziej szokujące. Ja poznałem Janka przy okazji pracy nad kilkoma filmami i wspominam go bardzo jako bardzo żywiołowego, energicznego, temperamentnego, dowcipnego człowieka i przede wszystkim świetnego aktora" - powiedział.

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W tych produkcjach zagrali Frycz i Fabijański: "Botoks", "Legiony" oraz "Psy 3. W imię zasad"

Wielu widzów ma w pamięci udział Jana Frycza i Sebastiana Fabijańskiego w dramacie "Legiony" z 2019 roku. W tej produkcji o drodze Polski do niepodległości Frycz wcielał się w rolę Józefa Piłsudskiego, natomiast Fabijański grał głównego bohatera - Józka Wieżę. Jak zaznacza jednak sam młodszy z aktorów, na planie tego filmu nie zrealizowali ani jednej wspólnej sceny.

Fabijański bardzo ciepło wspomina natomiast współpracę z doświadczonym kolegą przy innych głośnych produkcjach. Spotkali się podczas realizacji filmu "Psy 3. W imię zasad" (2020) oraz w filmie i serialu "Botoks" (2017-18). W tej ostatniej ekranizacji zagrali u boku siebie, odgrywając relację ojca i syna.

"Akurat tak się składa, że [w "Legionach - przyp. red.] w ogóle my nie mieliśmy ze sobą styczności w scenie żadnej, ponieważ mój bohater nie miał kontaktu z Piłsudskim, którego grał Janek Frycz. Natomiast bardzo dobrze wspominam naszą współpracę zarówno w filmie i serialu "Botoks", jak i przy "Psach". W "Botoksie" grał mojego ojca i to było bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo dobrze wspominam nasze sceny i w ogóle samą obecność Jana" - zakończył Fabijański.

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