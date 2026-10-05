Jan Tomaszewski wściekły po porażce z Bośnią. Oczekuje zwolnienia Jana Urbana

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-10-05 23:26

Polska uległa Bośni i Hercegowinie 0:1, co znacząco oddala szanse na awans w Lidze Narodów. Po nieudanym spotkaniu swoje stanowisko stanowczo wyraził Jan Tomaszewski. Były znakomity golkiper ostro skrytykował trenera Jana Urbana, domagając się od władz PZPN jego szybkiej dymisji. W opinii eksperta nasza reprezentacja to w tej chwili "zbieranina, a nie drużyna".

Jan Tomaszewski w biało-czerwonym szaliku. Na miniaturze obok Jan Urban. O krytyce trenera kadry przeczytasz na Eska.
Autor: Brunner/Art Service Jan Tomaszewski, Jan Urban

Apel Jana Tomaszewskiego o dymisję Jana Urbana

Kolejny bezbarwny występ polskiej kadry przelał czarę goryczy. Wynik 0:1 w Zenicy mocno zirytował Jana Tomaszewskiego, który otwarcie żąda zdecydowanych działań ze strony szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Według niego zespół prowadzony przez Jana Urbana stoi w miejscu i wręcz cofa się w piłkarskim rozwoju.

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- Apeluję do prezesa Kuleszy, niech się zastanowi nad natychmiastową zmianą selekcjonera i sztabu szkoleniowego. Te dwa mecze trzeba już potraktować jako przygotowanie do eliminacji mistrzostw Europy. Prezes Kulesza musi natychmiast podjąć jakąś decyzję, bo tak dalej być nie może

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Pytanie 1 z 20
Robert Lewandowski obecnie występuje w klubie:

- Nie mamy drużyny, mamy zbieraninę. Czas z tym skończyć. Po meczu z Holandią była już zbieranina, a nie drużyna. Mecz z Rumunią? To Rumuni przegrali to spotkanie 6:0, a nie my wygraliśmy. Byli tylko asystentami i współtwórcami tego wyniku

Nicola Zalewski to za mało na wygraną z Bośnią

Biorąc pod lupę samo starcie z Bośniakami, Tomaszewski zwrócił uwagę na decydujący fragment, który mógł odwrócić przebieg gry jeszcze przed przerwą. Niestety, Biało-Czerwoni ponownie wykazali się ogromną nieskutecznością w polu karnym przeciwnika.

- Mecz był bardzo słaby. Jeśli nie wykorzystujemy w czterdziestej czwartej minucie sytuacji, tak zwanej setki, którą najpierw miał Świderski, a później dobijał Szymański, to trudno myśleć o zwycięstwie. To była praktycznie jedyna sytuacja, gdzie mogliśmy rozstrzygnąć mecz

W ramach podsumowania ekspert bardzo krytycznie ocenił poczynania ofensywne Polaków, znajdując słowa uznania dla zaledwie jednego piłkarza.

- Dzisiaj pokazaliśmy, że znowu nie mamy drużyny. Jeśli Zalewski nie zrobi akcji, nie zrobi dryblingu i nie będzie asystentem, to praktycznie nie istniejemy. To wszystko

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