Bolesna lekcja we Włoszech. Młodzieżówka rozbita w decydującym meczu! Gol z 70 metrów

Włochy U21 - Polska U21: Katastrofa Polaków, gol z własnej połowy

Przed finałowym starciem w eliminacjach to polska młodzieżówka mogła pochwalić się bezbłędnym bilansem dziewięciu zwycięstw i pozycją lidera grupy. Nawet przegrana różnicą jednego gola gwarantowała naszym zawodnikom sukces, jednak włoska ekipa od pierwszego gwizdka narzuciła ostre tempo, pragnąc rewanżu za ubiegłoroczną porażkę poniesioną w Polsce. Chociaż Marcel Łubik popisał się świetną interwencją w 2. minucie spotkania, bezbramkowy remis nie trwał długo. W 16. minucie Luca Koleosho wpisał się na listę strzelców, dając gospodarzom prowadzenie, co wyraźnie napędziło ich do dalszych ataków. Po kolejnych dziesięciu minutach Cher Ndour podwyższył rezultat na 2:0. Tym, którzy liczyli na ewentualny zwrot akcji po przerwie, szybko odebrano nadzieję.

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Od pierwszych minut polska defensywa prezentowała się bardzo niepewnie, a obraz gry nie uległ poprawie w drugiej odsłonie meczu. W 54. minucie zawodnicy zaliczyli kosztowną stratę po rozegranym rzucie rożnym, którą w fenomenalny sposób wykorzystał Ndour, posyłając piłkę do siatki prosto ze swojej połowy boiska. Ten spektakularny cios ostatecznie złamał morale w zespole prowadzonym przez Jerzego Brzęczka.

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Zaledwie pięć minut później wynik brzmiał już 4:0 po skutecznym wykończeniu akcji przez wprowadzonego z ławki rezerwowych Lucę Lipaniego. Choć krótki zryw polskiej drużyny zaowocował bramką Daniela Mikołajewskiego na 4:1, odpowiedź nadeszła błyskawicznie w postaci kolejnego straconego gola. W ostatnich minutach Jakub Żewłakow popisał się efektownym uderzeniem zza pola karnego, jednak Włosi po raz kolejny zareagowali natychmiastowym trafieniem zaraz po wznowieniu gry na środku boiska.

Wysoka porażka 2:6 zapewniła Włochom bezpośredni bilet na Euro U21, stawiając polską kadrę w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia pozostałych wtorkowych spotkań. Istnieje jeszcze szansa na awans z drugiego miejsca dla najlepszej drużyny w tej stawce, lecz wszystko leży teraz w rękach wyników meczu pomiędzy Niemcami i Gruzją oraz Grecją walczącą na wyjeździe z Irlandią Północną. W przypadku, gdy któraś z tych ekip osiągnie korzystniejszy dorobek w fazie grupowej, młodzi Polacy będą zmuszeni szukać swojej szansy w meczach barażowych.