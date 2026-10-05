Zaskakujące wyniki "Tańca z Gwiazdami". Faworytka widzów nokautuje konkurencję

"Taniec z Gwiazdami": Zaskakujący występ Jana Englerta porwał widzów

Dziewiętnasty sezon popularnego show Polsatu dostarcza ogromnych emocji. Z programem zdążyli się już rozstać Monika Borzym i Michał Kassin, a także duet Matteo Brunettiego z Izabelą Skierską oraz Karolina Baran, znana jako "Kaeyra", w parze z Kacprem Rutką. Obecnie o prestiżową Kryształową Kulę rywalizuje jeszcze dziewięć duetów.

Niedzielny odcinek miał wyjątkowy charakter, ponieważ na parkiecie pojawili się bliscy gwiazd. Wśród specjalnych gości znalazł się Jan Englert, a także córka aktorki Izabeli Kuny, syn Marty Wiśniewskiej oraz babcia znanego influencera Dominika Rupińskiego.

Jak to zwykle bywa w specjalnych edycjach rodzinnych, nikt nie musiał opuszczać programu, jednak jurorzy standardowo oceniali tańce, a maksymalną notę czterdziestu punktów zdobyła Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku Krystiana Rzymkiewicza. Dwa punkty mniej trafiły do Heleny Englert i Romana Osadchly'ego oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką, z kolei na trzydzieści siedem punktów oceniono Piotra Gumulca i Julię Suryś.

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"Taniec z Gwiazdami": Wyniki głosowania widzów. Helena Englert liderką

Jak podaje Pudelek, głosy oddane przez fanów programu wskazują zupełnie inną faworytkę, a na szczycie po raz kolejny uplasowała się Helena Englert. Mimo że córka znanej aktorskiej pary przed rozpoczęciem "Tańca z Gwiazdami" nie spodziewała się dużego poparcia, jej popularność wystrzeliła po trzecim tygodniu rywalizacji, a od dwóch odcinków twardo utrzymuje ona pozycję liderki.

Z kolei Marta "Mandaryna" Wiśniewska, która zdobyła przychylność jury, w rankingu widzów zajęła drugą lokatę. Na trzecim miejscu znalazła się Izabela Kuna, zaliczając lekki spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem, a tuż za podium uplasował się internetowy twórca Dominik Rupiński.

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