Bośnia i Hercegowina - Polska. Składy obu drużyn! Kto w ataku za Lewandowskiego?

Polska kadra zagra z Bośnią i Hercegowiną w swoim czwartym spotkaniu w ramach dywizji B Ligi Narodów UEFA.

Opublikowano już oficjalne składy Polski i Bośni na to starcie.

Trener Jan Urban gra dziś bez Roberta Lewandowskiego. Zobacz, kogo ostatecznie wybrał.

Bośnia i Hercegowina - Polska: Oto składy na mecz Ligi Narodów

Polska drużyna narodowa wyjazdowym starciem z Bośnią i Hercegowiną kończy intensywne zgrupowanie. W jego trakcie kadrowicze bezbramkowo zremisowali z dzisiejszym przeciwnikiem, ulegli Szwedom 3:1 i niedawno rozgromili Rumunię aż 6:0 na własnym terenie. Pozytywne nastroje po efektownej wygranej zmąciła nieco absencja Roberta Lewandowskiego, spowodowana nadmiarem żółtych kartek. Kapitan naszej kadry nie może wystąpić w starciu z Bośnią i z tego powodu opuścił już zgrupowanie, a zespół wyruszył do Zenicy w osłabieniu.

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Przed nami być może najistotniejsze starcie Polaków w tej odsłonie Ligi Narodów UEFA - plan minimum to 2. lokata w tabeli. Aktualnie, po trzech seriach spotkań, to Bośnia i Hercegowina plasuje się na tym miejscu, mając na koncie punkt więcej od nas. Trener Jan Urban ma pełną świadomość stawki tego widowiska i w głównej mierze zdecydował się na przetestowany skład, który dobrze zaprezentował się w minionym meczu.

Polacy rozpoczną zmagania w Bośni w systemie z 4 obrońcami: na środku zagrają Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a boki obsadzą znów Matty Cash i Przemysław Frankowski. Obyło się również bez roszad w linii pomocy, w której silną pozycję zbudował sobie młody Wiktor Nowak. Obok niego na boisku pojawią się Nicola Zalewski, Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański. Najwięcej wątpliwości budziło zestawienie ataku - nieobecnego Lewandowskiego zastąpi zgodnie z typowaniami Mateusz Żukowski, a na szpicy wspierać go będzie Karol Świderski.

Zestawienie polskiej reprezentacji na spotkanie z Bośnią i Hercegowiną: Marcin Bułka - Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski - Sebastian Szymański, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Mateusz Żukowski, Karol Świderski

Bośniacy w roli gospodarzy zdecydowali się na niewielkie roszady w pomocy w porównaniu do ostatniego meczu z Polakami na PGE Narodowym.

Zestawienie Bośni na spotkanie z Polską: M. Zlomislić - Z. Smajlović, N. Katić, T. Muharemović, S. Kolasinac - I. Basić, E. Mahmić, A. Memić - E. Demirović, H. Tabaković, A. Gigović

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