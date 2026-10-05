Bośnia i Hercegowina - Polska. Składy obu drużyn! Kto w ataku za Lewandowskiego?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-10-05 19:43

Reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj, 5 października, z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Jak zawsze, na godzinę przed pierwszym gwizdkiem opublikowano oficjalne zestawienia obu zespołów. Trener Jan Urban musi tym razem poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki. Przedstawiamy wyjściową jedenastkę Biało-Czerwonych i ich rywali.

Trener Jan Urban w czerwonym dresie reprezentacji Polski na parkingu. O składach na mecz z Bośnią przeczytasz na Eska.
Autor: Piotr Grzybowski/Super Express
  • Polska kadra zagra z Bośnią i Hercegowiną w swoim czwartym spotkaniu w ramach dywizji B Ligi Narodów UEFA.
  • Opublikowano już oficjalne składy Polski i Bośni na to starcie.
  • Trener Jan Urban gra dziś bez Roberta Lewandowskiego. Zobacz, kogo ostatecznie wybrał.

Bośnia i Hercegowina - Polska: Oto składy na mecz Ligi Narodów

Polska drużyna narodowa wyjazdowym starciem z Bośnią i Hercegowiną kończy intensywne zgrupowanie. W jego trakcie kadrowicze bezbramkowo zremisowali z dzisiejszym przeciwnikiem, ulegli Szwedom 3:1 i niedawno rozgromili Rumunię aż 6:0 na własnym terenie. Pozytywne nastroje po efektownej wygranej zmąciła nieco absencja Roberta Lewandowskiego, spowodowana nadmiarem żółtych kartek. Kapitan naszej kadry nie może wystąpić w starciu z Bośnią i z tego powodu opuścił już zgrupowanie, a zespół wyruszył do Zenicy w osłabieniu.

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Przed nami być może najistotniejsze starcie Polaków w tej odsłonie Ligi Narodów UEFA - plan minimum to 2. lokata w tabeli. Aktualnie, po trzech seriach spotkań, to Bośnia i Hercegowina plasuje się na tym miejscu, mając na koncie punkt więcej od nas. Trener Jan Urban ma pełną świadomość stawki tego widowiska i w głównej mierze zdecydował się na przetestowany skład, który dobrze zaprezentował się w minionym meczu.

Polacy rozpoczną zmagania w Bośni w systemie z 4 obrońcami: na środku zagrają Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a boki obsadzą znów Matty Cash i Przemysław Frankowski. Obyło się również bez roszad w linii pomocy, w której silną pozycję zbudował sobie młody Wiktor Nowak. Obok niego na boisku pojawią się Nicola Zalewski, Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański. Najwięcej wątpliwości budziło zestawienie ataku - nieobecnego Lewandowskiego zastąpi zgodnie z typowaniami Mateusz Żukowski, a na szpicy wspierać go będzie Karol Świderski.

  • Zestawienie polskiej reprezentacji na spotkanie z Bośnią i Hercegowiną: Marcin Bułka - Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski - Sebastian Szymański, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Mateusz Żukowski, Karol Świderski

Bośniacy w roli gospodarzy zdecydowali się na niewielkie roszady w pomocy w porównaniu do ostatniego meczu z Polakami na PGE Narodowym.

  • Zestawienie Bośni na spotkanie z Polską: M. Zlomislić - Z. Smajlović, N. Katić, T. Muharemović, S. Kolasinac - I. Basić, E. Mahmić, A. Memić - E. Demirović, H. Tabaković, A. Gigović
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