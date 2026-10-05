Była żona żąda ograniczenia praw rodzicielskich Marcina Rogacewicza. Jest komentarz aktora

Marcin Rogacewicz rozstał się z żoną po 12 latach

Zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej w objęciach Marcina Rogacewicza ujrzały światło dzienne w lutym 2025 roku, wywołując niemałe zamieszanie. Aktorka zaledwie chwilę wcześniej zakończyła głośny medialnie związek, a zaledwie kilka dni przed publikacją fotografii prasa donosiła o rozwodzie jej nowego partnera.

Marcin Rogacewicz, popularny dzięki rolom w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki" oraz "Na Wspólnej", przez ponad dekadę dzielił życie z Mają Rogacewicz. Para doczekała się czwórki dzieci: trzech dziewczynek i jednego chłopca. Ich relacja przez długi czas była uważana za wzorową, a sam aktor konsekwentnie chronił swoją prywatność, odcinając się od plotek. W rozmowach z dziennikarzami podkreślał, że bycie ojcem to jego najważniejsza rola w życiu.

Formalne zakończenie małżeństwa Rogacewiczów miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Do rozwodu wystarczyło zaledwie jedno posiedzenie sądu. Po wszystkim aktor świętował powrót do stanu wolnego na swoim profilu na Instagramie, a w jego radości wtórowała mu Agnieszka Kaczorowska.

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Marcin Rogacewicz znów spotka się z byłą żoną na sali rozpraw. W tle walka o dzieci

Wygląda na to, że byli małżonkowie wkrótce ponownie zawitają do sądu. Niedawno "Twoje Imperium" donosiło o narastających napięciach między nimi. Z kolei portal Pudelek opublikował nowe informacje, z których wynika, że była żona aktora złożyła wniosek o ograniczenie mu praw rodzicielskich.

Portal ustalił, że sprawa faktycznie jest prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza. Dziennikarze zwrócili się do aktora z prośbą o odniesienie się do tych informacji.

Sprawy związane z moim życiem osobistym oraz życiem moich dzieci są i pozostaną kwestią wyłącznie prywatną. Moim priorytetem jest ochrona spokoju, bezpieczeństwa i dobra dzieci. Z tego powodu nie komentuję i nie będę odnosić się do doniesień dotyczących relacji rodzinnych oraz spraw osobistych na łamach mediów - mówił Rogacewicz.

Przez pewien czas wydawało się, że relacje byłych małżonków układają się poprawnie. Sytuacja uległa zmianie kilka miesięcy po sfinalizowaniu rozwodu, kiedy to Rogacewicz zaczął pojawiać się na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" u boku nowej partnerki. Z każdym kolejnym odcinkiem para coraz chętniej dzieliła się szczegółami ze swojego prywatnego życia.

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Marcin Rogacewicz wspomina o manipulacji. Cieszy się z odzyskanej wolności po 12 latach

W trakcie kampanii promocyjnej para pojawiła się w audycji "Wojewódzki&Kędzierski". W pewnej chwili Kuba Wojewódzki zapytał wprost, czy prawdą są pogłoski o tym, że była żona Rogacewicza związała się z nowym partnerem. To pytanie wywołało konsternację, a aktor po chwili milczenia uciął temat, odmawiając komentowania spraw osobistych.

Krótko potem, w odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dedykowanym rodzinom, na widowni zasiadła mama aktora znanego z "Komisarza Alexa". Przed występem wyjawiono, że matka i syn nie mieli ze sobą żadnego kontaktu przez ostatnie 12 lat.

Ich spotkanie i pojednanie zostało zarejestrowane przez kamery, a Rogacewicz wyjaśniał, że "w pewnym momencie życia uległ manipulacji". Zaznaczył również, że zdołał wyrwać się z tej toksycznej relacji i "odzyskać wolność".

Mimo że aktor nie wskazał bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za zerwanie kontaktów z matką, internauci szybko wywnioskowali, że mowa o jego byłej żonie. Maja Rogacewicz nie skomentowała tych słów i nie odniosła się do krążących w sieci spekulacji.

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