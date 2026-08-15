Tłumy żegnały Bonnie Tyler. Ciało piosenkarki wróciło do ojczystego kraju

Śmierć legendarnej piosenkarki wstrząsnęła fanami na całym świecie. Na przełomie kwietnia i maja Bonnie Tyler trafiła do szpitala w Portugalii, gdzie posiadała swój ukochany dom. Po pilnej operacji została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, ale pomimo wybudzenia, wielkiej nadziei i ogromu płynącego wsparcia - zmarła dwa miesiące później.

Teraz mieszkańcy rodzinnych stron gwiazdy mogli złożyć jej hołd. Zgodnie z ustalonym przez rodzinę planem pożegnania, ciało Bonnie przewieziono z miejscowości Mumbles do jej domu, a na trasie przejazdu czekały prawdziwe tłumy.

Bonnie Tyler zmarła 8 lipca w Portugalii. Rozpoczęły się uroczystości w ojczystej Walii

Nic nie zapowiadało nagłego pogorszenia się stanu zdrowia artystki. Gwiazda lat 80. przebywała w domu, który zakupiła z mężem w Portugalii, wypoczywając przed planowanym na cieplejsze miesiące powrotem na scenę. Bonnie Tyler miała zagrać dla fanów m.in. na Malcie, gdy niespodziewanie trafiła na blok operacyjny w trybie pilnym.

Szczegóły choroby pozostały nieznane. Mimo wdzięczności rodziny za okazywane wsparcie i nadziei na polepszenie się sytuacji - w nocy z 7 na 8 lipca Bonnie Tyler zmarła w wyniku powikłań swoich dolegliwości. Miała 75 lat. Wkrótce krewni przekazali plan pogrzebu, który nie mógł się odbyć w żadnym innym miejscu niż w południowej Walii, gdzie artystka przyszła na świat, dorastała i wiodła dorosłe życie z daleka od medialnej kariery. Pierwsze ważne wydarzenie w związku z jej ostatnim pożegnaniem nastąpiło w sobotę, 15 sierpnia.

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Tłumy fanów i mieszkańców chciały pożegnać artystkę. Gwiazda była dumną Walijką

Ciało zmarłej piosenkarki trafiło do zakładu pogrzebowego w Mumbles. Stamtąd karawan wyruszył po południu 15 sierpnia, by zgodnie ze starym obyczajem bliscy mogli pożegnać ukochaną osobę w jej własnych czterech ścianach. Rodzinna Bonnie Tyler poprosiła, by osoby chętne do pożegnania gwiazdy ustawiły się około 15:00 wzdłuż ulicy Newton Road w Mumbles. Przyszły tłumy! Rozległy się gromkie brawa, a setki osób w niewielkiej miejscowości płakały i rzucały kwiaty w kierunku auta z odzianą w walijską flagę trumną.

Pogrzeb Bonnie Tyler w poniedziałek

Po prywatnych chwilach w domu Bonnie Tyler jej ciało trafi do katedry w Swansea. Tam w poniedziałek, 17 sierpnia, o 12:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa, którą będzie można śledzić zarówno na miejscu na specjalnych telebimach, jak i w Internecie poprzez oficjalną stronę internetową piosenkarki.

Po mszy kondukt żałobny przejdzie przez miejscowość Skewen, w której Bonnie Tyler urodziła się w 1951 roku. Dalsza część uroczystości będzie miała już ściśle prywatny charakter.

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