Błąd Jana Bednarka pogrążył Polskę z Bośnią. Koszmarna porażka po rzucie karnym

Reprezentacja Polski uległa Bośni i Hercegowinie, tracąc gola w 84. minucie meczu.

Zwycięską bramkę z rzutu karnego, podyktowanego za przewinienie Jana Bednarka, strzelił Ivan Basić.

Porażka ta znacząco utrudnia sytuację Biało-Czerwonych w rozgrywkach dywizji B Ligi Narodów.

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Scenariusz meczu z Bośnią przypominał niedawne starcie ze Szwedami. Po pierwszych 45 minutach, zakończonych tym razem bezbramkowym remisem, liczono na lepszą grę Polaków w drugiej odsłonie. Niestety, to gospodarze przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Chociaż długo nie potrafili oddać celnego strzału na polską bramkę, wystarczyła im jedna okazja pod koniec regulaminowego czasu gry. Sędzia podyktował rzut karny po analizie wideo, dostrzegając nieprzepisowe zagranie Jana Bednarka we własnej szesnastce.

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Polski stoper w iście zapaśniczym stylu powalił napastnika rywali. Arbiter główny początkowo puścił grę, lecz po sygnale od sędziów VAR podszedł do monitora i natychmiast wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł Ivan Basić. Marcin Bułka wyczuł intencje strzelca, jednak uderzenie było zbyt precyzyjne, by uchronić polski zespół przed stratą gola.

Po zdobytej bramce stadion w Zenicy oszalał z radości, a uskrzydleni gospodarze nie oddali prowadzenia. Roszady w składzie przeprowadzone przez Jana Urbana nie przyniosły efektu, a Biało-Czerwoni do końcowego gwizdka nie potrafili zagrozić bramce rywali. Po czterech rozegranych spotkaniach polska kadra plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli, tracąc cztery "oczka" do Bośniaków. Liderująca Szwecja wydaje się już nieosiągalna, co drastycznie oddala marzenia o powrocie do elity Ligi Narodów i korzystnym koszyku w losowaniu eliminacji Euro 2028.

Tabela grupy B4 Ligi Narodów. Sytuacja Polaków po 4 kolejkach

1. Szwecja - 10 punktów (bilans bramkowy 7:3)

2. Bośnia i Hercegowina - 8 punktów (bilans bramkowy 6:3)

3. Polska - 4 punkty (bilans bramkowy 7:4)

4. Rumunia - 0 punktów (bilans bramkowy 3:13)