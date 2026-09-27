Rafał Maserak zniszczył mebel w studiu Polsatu. Nagle odpadło oparcie! Zobaczcie nagranie

Czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Kolejne pary opuszczają program Polsatu

Widzowie stacji Polsat śledzą już 4. odsłonę 19. sezonu popularnego formatu tanecznego. Na parkiecie rywalizuje obecnie dziesięć z dwunastu początkowych duetów. Pierwszy epizod odbył się bez odrzucania uczestników, jednak prawdziwe emocje rozpoczęły się tydzień później. Wtedy to z rywalizacją pożegnali się wokalistka Monika Borzym oraz tancerz Michał Kassin. O ich eliminacji zadecydowały noty przyznane przez ekspertów oraz smsy wysyłane przez publiczność. Trzeci wieczór rywalizacji przyniósł jeszcze większe zaskoczenie. Wydarzenie poświęcone twórczości piosenkarki Maryli Rodowicz zakończyło się niespodziewanym wyeliminowaniem kucharza Matteo Brunettiego oraz tancerki Izabeli Skierskiej.

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Werdykt publiczności wywołał lawinę dyskusji w internecie. Widzowie nie ukrywali rozczarowania takim obrotem spraw, ponieważ wyeliminowany duet notował stały progres. W grze pozostało dziesięć par, jednak uczestnicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową aż do samego wielkiego finału. Każdy kolejny występ na parkiecie wiąże się z ryzykiem odpadnięcia, a dotychczasowe wybory oglądających udowodniły ich nieprzewidywalność. Wtórują im zresztą sędziowie, którzy w obecnej edycji bardzo surowo oceniają techniczne umiejętności tańczących gwiazd.

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Taniec z Gwiazdami - kto z kim tańczył w programie? Pytanie 1 z 10 Z kim w Tańcu z Gwiazdami tańczyła Roksana Węgiel? Z Michałem Kassinem ze Stefano Terrazzino z Rafałem Maserakiem Następne pytanie

Rafał Maserak uszkodził siedzisko. Awaria fotela jurora w "Tańcu z Gwiazdami"

4. odsłona programu upłynęła pod znakiem osobistych wspomnień uczestników, którzy prezentowali choreografie w ramach motywu przewodniego określonego jako "Wehikuł czasu". Każdy występujący duet musiał się jednak zmierzyć z niezwykle krytycznymi uwagami ze strony jurorów. Eksperci bardzo wnikliwie analizowali każdy ruch, bez wahania wytykając najdrobniejsze potknięcia techniczne. Mimo surowych ocen całe widowisko przebiegało dość spokojnie, choć transmisje realizowane na żywo zawsze obfitują w nieoczekiwane sytuacje.

W pewnej chwili okazało się, że zasiadający za jurorskim pulpitem Rafał Maserak uszkodził swój mebel. Błyszczące, ciemne krzesło niespodziewanie pozbawione zostało tylnej części. Doświadczony tancerz szybko przekazał oderwany fragment swojej redakcyjnej koleżance Iwonie Pavlović. Ostre krawędzie uszkodzonego plastiku sprawiły, że dalsze siedzenie na tym miejscu stało się mało komfortowe. W sieci pojawiły się już materiały wideo i zakulisowe fotografie dokumentujące ten nietypowy wypadek w studiu nagraniowym. ZOBACZCIE!

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Zobacz więcej zdjęć. Rafał Maserak złamał krzesło w "Tańcu z Gwiazdami"! Tego w telewizji nie zobaczycie. Mamy nagranie