Superpuchar Polski koszykarzy. Historyczne trofeum dla Legii Warszawa

Zwycięstwo Legii Warszawa w finale

Koszykarze Legii Warszawa pokonali w Sosnowcu Zastal Zielona Góra 110:96 (29:28, 27:21, 31:26, 23:21) w finale dwudniowego turnieju. W ten sposób po raz pierwszy w historii zdobyli to prestiżowe trofeum. Najskuteczniejszymi zawodnikami stołecznej drużyny byli Markus Ilver (25 punktów), Zachary Freemantle (20) oraz Devon Daniels (18).

Dla ekipy z Zielonej Góry punkty zdobywali m.in. Conley Garrison, który rzucił 17 oczek, a także Trazarien White (14) i Beau Beech (11). W sobotnich półfinałach Zastal wygrał z Dzikami Warszawa 81:77, a Legia okazała się lepsza od Energi Trefl Sopot, zwyciężając 93:89.

Walka o trofeum im. Adama Wójcika

Rywalizacja o Superpuchar Polski, noszący od 2018 roku imię wybitnego koszykarza Adama Wójcika, po raz trzeci odbyła się w formule turnieju. Legia Warszawa zagrała jako aktualny mistrz kraju, a Energa Trefl jako zdobywca Pucharu Polski. Skład uzupełnili medaliści minionego sezonu: srebrny Zastal i brązowe Dziki Warszawa.

Finałowe starcie było powtórką walki o mistrzostwo kraju z czerwca, w której triumfowali warszawianie. Pierwsza kwarta finału zakończyła się minimalnym prowadzeniem Legii po rzucie Devona Danielsa równo z syreną (29:28). Do przerwy mistrzowie powiększyli przewagę do stanu 56:49, a w trzeciej odsłonie prowadzili już różnicą 17 punktów.