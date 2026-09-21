Juror "Tańca z Gwiazdami" wskazał faworytkę do Kryształowej Kuli

Maserak ocenia występy gwiazd w hicie Polsatu

Trzeci odcinek popularnego show przyniósł widzom sporo emocji, a na parkiecie królowały hity Maryli Rodowicz. Po zakończeniu widowiska Rafał Maserak podzielił się swoimi przemyśleniami z reporterami i wskazał uczestników, którzy robią na nim największe wrażenie. Juror programu skupił się zwłaszcza na postępach Heleny Englert. Młoda aktorka od początku sezonu cieszy się uznaniem ekspertów, a na parkiecie wykazuje się dużą elastycznością i talentem.

Mogę powiedzieć, że wychodzi na faworytkę programu. Nie chcę powiedzieć, że jest moją ulubioną zawodniczką, bo nie chcę tu faworyzować, ale za każdym razem widzimy inną odsłonę Heleny. I to jest fajne, i to jest piękne w tym programie, że możemy zobaczyć różne odsłony tych gwiazd, różne twarze

– stwierdził ekspert taneczny w rozmowie z dziennikiem „Super Express”.

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Juror o umiejętnościach Heleny Englert

Znany tancerz docenił nie tylko technikę młodej artystki, ale też jej zdolność do zaskakiwania sędziów i publiczności. Zdaniem Maseraka córka Jana Englerta robi ogromne postępy z odcinka na odcinek, co pozwala wierzyć w jej ostateczny sukces.

Światełko widzę tam w tunelu, coraz mocniej świeci z jej strony

– podsumował choreograf.

Ekspert zastrzegł, że stara się obiektywnie oceniać wszystkie pary, jednak metamorfozy Heleny Englert na parkiecie mocno zapadają mu w pamięć.

Rafał Maserak komentuje hejt w sieci

Dziennikarka zapytała również o reakcje widzów. Sama aktorka skarżyła się wcześniej na nieprzychylne komentarze na swój temat. Rafał Maserak przyznał jednak, że on sam nie dostrzegł fali negatywnych opinii.

Nie spotkałem się, nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że coś złego jest mówione na Helenę

– skomentował w wywiadzie z Julitą Buczek.

Choreograf dodał, że nie śledzi uważnie wpisów internautów i najważniejsze są dla niego pozytywne emocje, jakie dostarcza widzom show Polsatu. Chociaż gra toczy się dalej, słowa jurora nie pozostawiają złudzeń. Córka aktorskiej pary ma duże szanse na finał "Tańca z Gwiazdami". Jeśli Helena Englert utrzyma tempo rozwou, prawdopodobnie powalczy o główne trofeum w tej edycji.

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