Odważny dekolt Marii Dębskiej skradł show w Gdyni. Tylko zerknijcie!

Głęboki dekolt Marii Dębskiej na festiwalu w Gdyni

Maria Dębska podczas festiwalu w Gdyni od razu stała się główną atrakcją na czerwonym dywanie. Aktorka zdecydowała się na ponadczasową czerń, ale jej wybór był daleki od nudnej klasyki. Wieczorowa, prosta suknia z bardzo głęboko wyciętym dekoltem fantastycznie eksponowała figurę gwiazdy. Dębska prezentowała się obłędnie, a jej pewność siebie tylko potwierdzała, że doskonale czuje się w tej odważnej stylizacji.

Aktorka z widoczną przyjemnością pozowała przed obiektywami fotoreporterów, całkowicie dominując na ściance. Dodatkowym elementem, który urozmaicał jej look, były okulary przeciwsłoneczne. Dębska z wdziękiem zakładała je i zdejmowała, co dodawało jej wizerunkowi niezwykłego uroku. Ten drobny akcent sprawił, że elegancka suknia zyskała odrobinę luzu. Prosty krój czarnej kreacji nabrał również młodzieńczego charakteru dzięki odpowiednio dobranej fryzurze. 35-letnia gwiazda upięła swoje długie, ciemne włosy w wysoki kucyk, co odsłoniło jej smukłą szyję oraz ramiona.

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Zobacz więcej zdjęć. Weronika Rosati w złocie, a Grażyna Szapołowska z pieskiem na gali zakończenia festiwalu w Gdyni. Co z innymi gwiazdami? Zobaczcie!

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Grażyna Szapołowska i inne gwiazdy na festiwalu filmowym w Gdyni

Na czerwonym dywanie w Gdyni, podczas imprezy zamknięcia festiwalu, zaroiło się od spektakularnych strojów, śmiałych dekoltów i stylizacji, obok których nie można było przejść obojętnie. Uwagę wszystkich skradła Grażyna Szapołowska, która na galę przyszła... w towarzystwie swojego psa! Aktorka chętnie uśmiechała się do zdjęć. Miała na sobie jasną suknię wysadzaną perłami, do której dobrała narzucony na ramiona sweter, nadający całości odrobinę nonszalancji.

Na delikatną kreację postawiła z kolei Monika Olejnik. Połączenie bieli, licznych falban i masywnych butów dało nieoczywisty efekt, kojarzący się z wizerunkiem niepokornej panny młodej. Na jasny kolor zdecydowała się również Roma Gąsiorowska, jednak w zupełnie innym wydaniu. Aktorka wybrała szerokie spodnie oraz krótką marynarkę z mocno podkreśloną linią ramion, co zdecydowanie odróżniało ją od reszty zaproszonych gości. Wzrok przyciągała także Weronika Rosati, prezentując się w eleganckim, złotym komplecie w zgaszonym, jesiennym tonie, który emanował szykiem.

Wśród mężczyzn najbardziej wyróżniał się Maciej Musiałowski. Aktor zrezygnował z tradycyjnego garnituru na rzecz połyskującej koszuli z wyjątkowo dużym dekoltem, przełamując tym samym modową rutynę, na którą postawiła większość panów obecnych na wydarzeniu.

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