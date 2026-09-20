Maryla Rodowicz zaskoczyła występem w "Tańcu z Gwiazdami", a Helena Englert jak egipska królowa. Zobaczcie kreacje!

Najnowszy, trzeci odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" (wyemitowany 20 września) w całości poświęcono twórczości Maryli Rodowicz. Uczestnicy programu tańczyli do takich przebojów jak "Małgośka", "Niech żyje bal" czy "Remedium (Wsiąść do pociągu)". Co więcej, sama Maryla uświetniła odcinek, wykonując swoje piosenki na żywo oraz zasiadając za jurorskim stołem, oceniając zmagania par walczących o Kryształową Kulę.

Gwiazdy zachwyciły stylizacjami podczas "Maryla night" w "Tańcu z Gwiazdami"

Styl Maryli Rodowicz od lat kojarzy się z odwagą i niebanalnym podejściem do mody, pełnym wyrazistych barw i nietypowych fasonów. Zainspirowane jej wizerunkiem, inne gwiazdy również zaprezentowały się na ściance w oryginalnych kreacjach.

Wśród najciekawszych stylizacji znalazła się ta Julii Wieniawy, jurorki tej edycji, która założyła krótką, srebrną sukienkę ozdobioną piórami. Z kolei Kaeyra wystąpiła w jaskrawożółtym zestawie – biustonoszu z długim rękawem oraz długiej spódnicy. Uwagę fotoreporterów przykuły także kobaltowy kostium Julii Suryś oraz odważna, odsłaniająca ciało kreacja sceniczna Izabeli Kuny. Ogromne zainteresowanie wzbudziła Helena Englert, która zaprezentowała nową fryzurę z grzywką oraz stylizację w żółto-pomarańczowej kolorystyce, upodabniając się do egipskiej królowej.

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Zaskakująca, czarna kreacja Maryli Rodowicz w "Tańcu z Gwiazdami"

Wielkim zaskoczeniem dla fanów okazał się występ Maryli Rodowicz otwierający ten wyjątkowy odcinek. Królowa polskiej estrady zrezygnowała ze swoich charakterystycznych, wielobarwnych kreacji na rzecz eleganckiej czerni. Ubrała długą, zwiewną suknię połączoną z szeroką, czarną marynarką. Całość dopełnił ogromny, srebrny naszyjnik, który przyciągał wzrok.

Oni walczą o Kryształową Kulę w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Po odpadnięciu pierwszej pary, o zwycięstwo w programie wciąż walczą następujące duety:

Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką,

Mandaryna w duecie z Krystianem Rzymkiewiczem,

Piotr Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert z Romanem Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

Dominik Rupiński u boku Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Matteo Brunetti z Izabelą Skierską,

Kaeyra w parze z Kacprem Rutką,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,

Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem.

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