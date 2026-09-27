MŚ U-20 kobiet w Polsce. Kto wywalczył złoty medal w Łodzi?

Triumf Hiszpanek po rzutach karnych

Piłkarki reprezentacji Hiszpanii po raz drugi w historii zdobyły złoty medal młodzieżowego mundialu. W decydującym meczu w Łodzi zmierzyły się z broniącą tytułu Koreą Północną. Podstawowy czas gry oraz dogrywka nie przyniosły żadnych bramek i zakończyły się remisem. Ostatecznie Hiszpanki wygrały 4:3 w serii rzutów karnych. Zapewniły sobie tym samym końcowy triumf w całej imprezie.

W przeddzień finału rozegrano spotkanie o brązowy medal. W sobotnim starciu reprezentacja Kolumbii zmierzyła się z Włoszkami. Po 120 minutach zaciętej rywalizacji na tablicy wyników widniał remis 1:1. Kolumbijki okazały się lepsze w rzutach karnych, wygrywając 4:3. Dzięki temu to one stanęły na najniższym stopniu podium tegorocznych mistrzostw.

Jak zagrały Polki na domowym turnieju?

Polska drużyna prowadzona przez trenera Marcina Kasprowicza zakończyła zmagania na etapie 1/8 finału. Biało-czerwone przegrały w tej decydującej fazie z reprezentacją Kolumbii 0:1. Wcześniej Polki pewnie wygrały swoją grupę po trzech zwycięstwach. Nasze zawodniczki pokonały kolejno Argentynę 3:0, Meksyk 2:1 oraz Benin 4:1. Niestety w fazie pucharowej nie zdołały awansować do ćwierćfinału.

Zmagania młodzieżowego mundialu rozpoczęły się 5 września. W turnieju uczestniczyły łącznie 24 drużyny narodowe z całego świata. Spotkania rozgrywano na obiektach w Katowicach, Bielsku-Białej, Sosnowcu oraz Łodzi. Łódzki stadion był główną areną decydującej fazy tych prestiżowych mistrzostw. Polska po raz pierwszy w historii pełniła rolę gospodarza turnieju kobiet do lat 20.