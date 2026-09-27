Superpuchar Polski koszykarzy. Kto zdobył pierwsze w historii trofeum im. Adama Wójcika?

Nowa formuła rywalizacji w Sosnowcu

Tegoroczna rywalizacja o Superpuchar Polski koszykarzy po raz trzeci odbywała się w formule turnieju z udziałem czterech drużyn. Mecze o to prestiżowe trofeum rozgrywane są z przerwami od 1999 roku, jednak regularnie odbywają się dopiero od 2010 roku.

Od 2018 roku zwycięska drużyna otrzymuje trofeum im. Adama Wójcika. Ten wybitny koszykarz, ośmiokrotny mistrz Polski, zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 roku w wieku 47 lat. W seniorskiej reprezentacji rozegrał 149 oficjalnych spotkań, zdobywając 1821 punktów.

Kiedy odbył się pierwszy Superpuchar?

Pierwsze historyczne spotkanie o Superpuchar Polski miało miejsce we Wrocławiu. Wówczas miejscowy Śląsk, jako mistrz kraju, pokonał zdobywcę Pucharu Polski Hoop Pekaes Pruszków 59:57. Wydarzenie to zapisało się w annałach polskiej koszykówki.

Co ciekawe, najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy we wrocławskim finale zdobył właśnie Adam Wójcik, kończąc mecz z dorobkiem 20 punktów na koncie. Jego wybitna postawa została po latach uhonorowana nazwą pucharowego trofeum.