Kto zachwycił na czerwonym dywanie w "Tańcu z Gwiazdami"? Andrzej Gołota czy cukierkowa Wieniawa?

Coraz mniej uczestników w programie. "Taniec z Gwiazdami" nabiera tempa

Bieżąca odsłona "Tańca z Gwiazdami" zaskakuje widzów. Z programem pożegnali się już Matteo Brunetti oraz Izabela Skierska, co spotkało się z dużym zdziwieniem, ponieważ para ta była dość wysoko oceniana przez jury.

Za zatańczenie cha-chy otrzymali 30 punktów od sędziów. Niestety, zabrakło im głosów od publiczności. Zagrożeni byli także Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś. Ostatecznie to Brunetti i Skierska musieli opuścić parkiet, co wywołało ogromne emocje.

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Poszło w taki sposób trochę nieprzewidywalnie, ponieważ myślałem, że dotrzemy nieco dalej. Wiadomo, jak ambitna osoba, no to celowałem w ten finał, czy nawet może Kryształową Kulę - mówił Matteo "Super Expressowi".

Wcześniej z rywalizacji odpadli Monika Borzym i Michał Kassin. Obecnie z początkowych dwunastu par pozostało zaledwie dziesięć, co świadczy o szybkim tempie programu.

Julia Wieniawa ocenia występy. Uczestnicy wspominają przeszłość

Zmiany nastąpiły również za stołem jurorskim. Do Tomasza Wygody, Rafała Maseraka i Iwony Pavlović dołączyła Julia Wieniawa. Widzowie zwrócili uwagę na surowe noty, a sama Iwona Pavlović ostrzegała, że będzie bardzo rygorystyczna.

Ostateczne decyzje zależą jednak od głosów telewidzów. Nawet dobre oceny od sędziów nie dają pewności pozostania w show, o czym przekonali się ostatnio wyeliminowani uczestnicy.

W czwartym odcinku, zatytułowanym "Wehikuł czasu", uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować taniec nawiązujący do kluczowych chwil z ich życia. Na czerwonym dywanie pojawili się znani i lubiani - Jacek Rozenek czule tulił żonę, pokazał się Andrzej Gołota, była mama Heleny Englert, Beata Ścibakówna czy Iwona Węgrowska z córką.

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