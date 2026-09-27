Kasprzyk szokowała dekoltami w "Tańcu z Gwiazdami". Wieniawa ma inny pomysł na modowe szaleństwo

Ewa Kasprzyk kusiła ciałem. Julia Wieniawa zaskakuje nietypowymi kreacjami

Ewa Kasprzyk przez długi czas była nieodłącznym elementem jury w popularnym formacie Polsatu. Jej modowe wybory rzadko uchodziły uwadze widzów, ponieważ aktorka perfekcyjnie potrafiła przykuć do siebie wzrok. Bardzo chętnie stawiała na ubrania eksponujące atuty sylwetki - od dekoltu po długie nogi. Gwiazda z całą pewnością nie chciała być szarą myszką, a jej cel był jasny: prezentować się w programie niczym prawdziwa seksbomba.

Obecnie, po roszadach wśród oceniających w "Tańcu z Gwiazdami", na jej krześle zasiada Julia Wieniawa. Młoda piosenkarka od samego startu nowej edycji daje do zrozumienia, że jej stroje będą głośno komentowane. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie zamierza iść przetartym szlakiem Ewy Kasprzyk, budując własny, unikalny wizerunek w show.

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Czy Wieniawa przebije odważne fasony Ewy Kasprzyk w Polsacie?

Była jurorka słynęła z wyjątkowo charakterystycznego sposobu ubierania się. W tanecznym hicie regularnie wybierała suknie i komplety, które odważnie odsłaniały jej ciało. Kuszące dekolty i fasony eksponujące zgrabne nogi stały się niejako jej telewizyjną wizytówką. Artystka nie ukrywała swojej kobiecości i doskonale czuła się w stylizacjach, które bez wątpienia można było uznać za niezwykle seksowne.

Kasprzyk pojawiała się w studiu w strojach, obok których trudno było przejść obojętnie. Oprócz samego ubioru ogromną rolę odgrywała cała oprawa: starannie dobrana biżuteria, wymyślne fryzury oraz wyrazisty makijaż. Wszystkie te elementy składały się na spektakularny, sceniczny wygląd. Aktorka budowała spójny wizerunek bezkompromisowej jurorki, która błyszczała w blasku fleszy.

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Obecnie w nowej roli sprawdza się Wieniawa. Już podczas inauguracji sezonu udowodniła, że jej ambicje w kwestii mody są ogromne. Na pierwszy ogień poszła oryginalna, diamentowa ozdoba głowy, która z pewnością nie należała do skromnych dodatków. Jej premierowy look był bardzo elegancki, a zarazem przykuwający uwagę wszystkich zgromadzonych.

W kolejnej odsłonie show młoda wokalistka postawiła na jeszcze mocniejszy akcent kolorystyczny. Wystąpiła w jaskrawej, pomarańczowej sukience, dzięki czemu znowu skupiła na sobie spojrzenia publiczności. Patrząc na te wybory, nasuwa się pytanie, czy z każdym tygodniem artystka będzie sięgać po coraz bardziej zaskakujące rozwiązania modowe.

Warto zauważyć, że nowa jurorka podchodzi do stylizacji zupełnie inaczej niż jej poprzedniczka. Podczas gdy Kasprzyk eksponowała głównie zmysłowość poprzez śmiałe wycięcia, Wieniawa stawia na modową ekstrawagancję. Skupia się na nietypowych dodatkach i odważnych, nasyconych barwach, unikając przy tym nadmiernego odsłaniania ciała.

Czy młoda piosenkarka z czasem pójdzie w ślady Ewy Kasprzyk i zacznie ubierać się równie prowokacyjnie? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach.

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