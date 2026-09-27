Jan Urban wyjaśnia powody fatalnej gry Roberta Lewandowskiego i zapowiada rewolucyjny krok

Słaby występ Roberta Lewandowskiego w meczu z Bośnią i Hercegowiną

Jan Urban miał niewiele powodów do zadowolenia po starciu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną, chociaż starał się dostrzec pozytywne aspekty gry. Niewątpliwym plusem była postawa naszej defensywy, która zachowała czyste konto. Formacja ofensywna zaprezentowała się jednak bardzo słabo. Najbardziej rozczarował Robert Lewandowski, który mimo swoich 38 lat wciąż jest uważany za motor napędowy naszej drużyny. Gdy tak kluczowe ogniwo zawodzi, przekłada się to na grę całej reprezentacji. Kapitan biało-czerwonych zaliczył fatalny występ, ale wszystko wskazuje na to, że była to jedynie chwilowa zniżka formy. Jan Urban na pomeczowej konferencji wyjaśnił przyczyny słabszej dyspozycji Lewandowskiego.

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Selekcjoner reprezentacji Polski przekonuje, że słaba forma Roberta Lewandowskiego była wynikiem zmęczenia długą podróżą ze Stanów Zjednoczonych i problemami z aklimatyzacją.

Robert już kiedyś był w takiej sytuacji, że przylatywał na zgrupowanie z USA. To było wtedy, gdy rozświetlał Empire State Building na biało-czerwono. Ale sytuacja była jednak zupełnie inna. Organizm odczuwa zmianę czasu inaczej, jeśli jesteś długo w USA i przylatujesz do Polski. Robert nie czuł się na boisku tak, jak powinien. W hotelu, na posiłkach, też było widać, że organizm się adaptuje i potrzebuje do tego czasu. Z dnia na dzień będzie zdecydowanie lepiej

Jan Urban ujawnił również nieoczekiwany pomysł dotyczący przyszłych spotkań Ligi Narodów z udziałem Lewandowskiego.

Zobaczymy, w jakim wymiarze zagra Robert w następnych meczach. Może we wszystkich spotkaniach, ale wtedy na pewno nie w pełnym wymiarze. Możemy też odpuścić mu jeden występ. Może zacząć na ławce i się pojawić. Zobaczymy, będziemy dyskutować na bieżąco, po każdym spotkaniu

Wiele wskazuje na to, że zdrowy Robert Lewandowski może rozpocząć mecz o stawkę na ławce rezerwowych, co byłoby bezprecedensowym wydarzeniem w najnowszej historii reprezentacji Polski.

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