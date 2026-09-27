ME siatkarzy. Recepta Nikoli Grbicia na złoto Polaków

Spokój w starciach z europejską czołówką

Podczas mistrzostw Europy, zakończonych w sobotę w Mediolanie, reprezentacja Polski zaprezentowała wysoką formę. Według Nikoli Grbicia najważniejszym elementem gry jego podopiecznych była cierpliwość oraz pełne skupienie na boisku. Poziom polskiej drużyny pozwolił na skuteczną grę przeciwko wymagającym rywalom.

Serbski szkoleniowiec podkreślał, że umiejętność wyczekiwania na odpowiedni moment bywa kluczowa w meczach z zespołami grającymi na wysokim ryzyku. Przeciwnicy potrafią zaskoczyć potężną zagrywką z prędkością 120 km/h, dlatego biało-czerwoni musieli być przygotowani na trudne momenty i konsekwentnie realizować swoje założenia taktyczne.

"Musimy mieć cierpliwość w takich momentach, kiedy nasze najlepsze nie będzie wystarczać. Czasami robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik gra fantastycznie, ryzykuje. Dla przykładu pośle zagrywkę 120 km/h prosto w linię. Dlatego też musimy czekać na nasz moment, który prędzej czy później przyjdzie" - tłumaczył swoje podejście Grbić.

Jak utrzymać koncentrację ze słabszym rywalem?

Największym wyzwaniem dla polskich siatkarzy w fazie grupowej turnieju nie byli wymagający przeciwnicy, lecz ci o niższych notowaniach. Grbić zauważył, że mecze z drużynami pokroju Portugalii, Izraela czy Macedonii Północnej wymagały innego podejścia do utrzymania koncentracji. Poziom rywali sprawiał, że trudniej było zachować stuprocentowe skupienie.

W czwartym meczu fazy grupowej Polska zmierzyła się z Ukrainą. Ukraińcy wcześniej sensacyjnie wygrali 3:1 z Bułgarią. Choć mecz z biało-czerwonymi zakończył się wynikiem 3:0 dla podopiecznych Grbicia, trener zaznaczył, że polska drużyna miała w tym spotkaniu problemy, które można było wyeliminować wcześniej. Zwracał uwagę, że presja i koncentracja muszą być utrzymane do ostatniego gwizdka, aby uniknąć przykrych niespodzianek na koniec seta.