Polska artystka ostro o Magdzie Gessler. "Nie słucham idiotów i kretynek"

Doda od lat budzi skrajne emocje w mediach

Dorota Rabczewska, znana szerzej jako Doda (42 l.), od ponad dwóch dekad utrzymuje się na szczycie rodzimej branży rozrywkowej. Artystka słynie z ciętego języka i bezkompromisowych opinii, co sprawia, że budzi skrajne emocje wśród odbiorców. Przez lata obecności na scenie zbudowała wokół siebie potężną społeczność, gromadząc na Instagramie ponad 2 miliony obserwujących. Choć jej karierze towarzyszą liczne skandale i konflikty personalne, piosenkarka regularnie wykorzystuje swoje zasięgi do promowania ważnych inicjatyw społecznych i charytatywnych.

Magda Gessler krytykuje charytatywne działania Dody

W ostatnich tygodniach wokalistka skoncentrowała swoją uwagę na dramatycznej sytuacji bezdomnych zwierząt. Jako wieloletnia miłośniczka czworonogów, Rabczewska nie ogranicza się jedynie do słów, aktywnie walcząc o poprawę ich bytu. Gwiazda organizuje zbiórki niezbędnego asortymentu oraz karmy, a także wykorzystuje swoje media społecznościowe do szukania nowych domów dla psów i kotów.

Na początku 2026 roku piosenkarka przeszła od słów do czynów, zamieniając estradowe kreacje na odzież roboczą, by osobiście ocieplać psie budy. Jej zaangażowanie zaprowadziło ją aż na Wiejską, gdzie uczestniczyła w obradach Nadzwyczajnej Komisji ds. Ochrony Zwierząt. W ramach swoich działań spotkała się z czołowymi politykami, w tym z Karolem Nawrockim i jego małżonką, ministrem Mateuszem Koteckim oraz siostrą prezydenta, Niną Nawrocką.

Mimo szczytnego celu, aktywność Dody spotkała się z mieszanym odbiorem, a niektórzy zarzucili jej cyniczną grę wizerunkową. W gronie sceptyków znalazła się 72-letnia Magda Gessler. Restauratorka publicznie zasugerowała, że nagła troska o zwierzęta nie jest przypadkowa i ma na celu odwrócenie uwagi od wcześniejszych problemów wizerunkowych piosenkarki.

„To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze. No bo dotąd była... no, miała dużo problemów i była bardzo źle postrzegana. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes” - powiedziała Gessler.

Joanna Sarapata brutalnie ocenia Magdę Gessler

Reakcja Doroty Rabczewskiej była natychmiastowa i pozbawiona dyplomacji. Artystka określiła gwiazdę TVN mianem „wrednego czupiradła”, co zaskoczyło fanów, biorąc pod uwagę ich niedawną współpracę. Jeszcze chwilę wcześniej obie panie deklarowały walkę z hejtem we wspólnym odcinku internetowego programu restauratorki, co wskazywało na poprawne relacje między nimi.

Do medialnej przepychanki dołączyła niespodziewanie 64-letnia malarka Joanna Sarapata. W wywiadzie udzielonym serwisowi Kozaczek.pl stanęła murem za Dodą, nie szczędząc przy tym gorzkich słów pod adresem prowadzącej „Kuchenne rewolucje”. Artystka uznała, że wyzwiska rzucone przez piosenkarkę brzmią przy jej opinii jak komplementy, po czym stwierdziła, że zupełnie ignoruje istnienie restauratorki.

„Czym jest pani Gessler jak nie czystym zagraniem PR-owym? Ja wiem. Nie słucham idiotów i kretynek, w związku z tym nie będę tego komentować. Po prostu dla mnie ta osoba nie istnieje. Tak robią źli ludzie. Jeżeli już coś pierdnie, to jest jej problem” - mówiła z mocą Sarapata w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.

Czas pokaże, czy Magda Gessler zdecyduje się na ripostę wobec tak ostrego ataku ze strony znanej malarki.

