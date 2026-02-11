Doda i Rozenek-Majdan znowu w Sejmie. Tym razem towarzyszy im Krupa

W ostatnich tygodniach głośno jest o problemie dotyczącym funkcjonowania "patoschronisk". To w głównej mierze zasługa Dody, która początkowo zaangażowała się schroniskom podczas siarczystych mrozów, a z czasem - zachęcana przez swoich fanów - postanowiła nagłośnić problem, o którym mówiło się od lat, ale bez większego odzewu. Determinacja artystki i umiejętne wykorzystanie ogromnych zasięgów w mediach społecznościowych przyniosły wymierne efekty - doprowadzenia do zamknięcia schroniska w Sobolewie oraz przekazania placówki w Bytomiu pod zarząd gminy. Gwiazda podkreśla jednak, że to wierzchołek góry lodowej.

Zobacz też: Doda zwróciła się do Donalda Tuska. "Został mi jeden outfit"

Gwiazda polskiej estrady dwukrotnie pojawiła się w Sejmie, a także spotkała się z ministrem sprawiedliwości oraz prezydentem Karolem Nawrockim, przedstawiając swoje postulaty dotyczące zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Na ich los nie pozostaje obojętna również Małgorzata Rozenek-Majdan, która - podobnie jak Doda - aktywnie uczestniczy w posiedzeniach komisji i wspiera działania na rzecz zmian systemowych. Obecność obu pań na sejmowych korytarzach naturalnie przyciąga uwagę mediów. W końcu Doda to była żona obecnego męża Małgorzaty Rozenek, Radosława Majdana. W środę, 11 lutego, piosenkarka i prezenterka ponownie zawitały do Sejmu. Tym razem w obradach wzięła udział także Joanna Krupa, od lat znana ze swojego zaangażowania w pomoc zwierzętom.

Sylwester z Dwojka doda

Doda i Rozenek-Majdan w Sejmie. Udział w obradach wzięła też Krupa!

W środę, 11 lutego, odbyło się kolejne posiedzenie poświęcone legislacyjnemu wzmocnieniu ochrony zwierząt. W debacie ponownie uczestniczyły Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan, konsekwentnie wspierające działania na rzecz zmian w prawie. Przy jednym stole, tuż obok Rozenek-Majdan, zasiadła również Joanna Krupa, która niedawno wróciła do Polski, by aktywnie włączyć się w pomoc czworonogom i nagłaśniać problem nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych placówek. Zobaczcie zdjęcia.