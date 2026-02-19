Nowa wojna w show-biznesie? Doda odpowiedziała Gessler. Nazwała ją "wrednym czupiradłem"

Doda słynie z ciętego języka, a o jej konfliktach z innymi gwiazdami polskiego show-biznesu huczało w mediach przez lata. W ostatnim czasie piosenkarka - jak zapewnia - odpuściła i trudno ją wyprowadzić z równowagi. Nie oznacza to jednak, że kiedy ktoś niepochlebnie wypowiada się na jej temat, nie doczeka się odpowiedzi. W rozmowie z Kozaczkiem Magda Gessler, u której Doda była jeszcze niedawno gościem w programie, przyznała, iż widzi drugie dno w działalności piosenkarki na rzecz zwierząt, a mianowicie - próbę naprawienia wizerunku.

To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze. No bo dotąd była... no, miała dużo problemów i była bardzo źle postrzegana. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes - powiedziała.

Ta wypowiedź nie spodobała się Dodzie. Artystka w ostrych słowach odpowiedziała gospodyni "Kuchennych rewolucji".

Doda odpowiedziała Gessler: "wredne czupiradło"

Podczas premiery serialu dokumentalnego, który pojawi się w ofercie Prime Video już 20 lutego, Doda znalazła czas na udzielanie wywiadów. W jednym z nich piosenkarka odniosła się do kąśliwej wypowiedzi Gessler, w której programie niedawno była gościem.

Uważam, że to jest podłe. Jeszcze gdyby to powiedziała w formie żartu, to bym się zaśmiała, bo mam dystans, ale każdy mierzy swoją miarą. Wydaje mi się, że ONA wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów. Nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa, trzy dni - to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem - powiedziała reporterowi serwisu Przeambitni.pl.

Myślicie, że ten konflikt eskaluje czy zakończy na tych dwóch wypowiedziach?