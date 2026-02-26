Wojciech Kucina tańczył z Julią Żugaj, a teraz z Natsu. Co warto wiedzieć o uczestniku "Tańca z gwiazdami"?

Wojciech Kucina – wiek, pochodzenie, życie prywatne

Wojciech Kucina urodził się w 1997 roku, pochodzi z Konstantynowa Łódzkiego. W 2026 roku skończy 29 lat. Odkąd wszedł do świata show-biznesu spekuluje się o jego życiu prywatnym. Komentowano m.in. jego bliską relację z Julią Żugaj. Tancerz chroni jednak swoją prywatność i nie eksponuje jej intensywnie w mediach. Wiadomo, że od najmłodszych lat był związany z tańcem towarzyskim, który stał się jego największą pasją i drogą zawodową. W wywiadach podkreśla znaczenie dyscypliny, pracy nad sobą oraz wsparcia bliskich w rozwoju kariery. Niektóre momenty z życia codziennego pokazuje na Instagramie.

Wojciech Kucina – "Taniec z gwiazdami"

Wojciech Kucina zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami". Po raz pierwszy na parkiecie pojawił się jesienią 2024 roku, jako partner influencerki Julii Żugaj. Udało im się zająć 2. miejsce. W kolejnej edycji wrócił do show jako partner dziennikarki i prezenterki radiowej Oli Filipek. Tym razem miał jednak mniej szczęścia, ponieważ odpadli w połowie programu. Po jednym sezonie przerwy Kucina wraca do "Tańca z gwiazdami". Wiosną 2026 wystąpi jako partner popularnej influencerki Natalii Kaczmarczyk, znanej jako Natsu.

Wojciech Kucina – osiągnięcia zawodowe

Zanim trafił do telewizji, Wojciech Kucina odnosił sukcesy w turniejach tańca towarzyskiego w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich. Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną S. To najwyższy poziomw tańcu towarzyskim. Poza występami scenicznymi zajmuje się również szkoleniem młodych tancerzy oraz tworzeniem choreografii pokazowych i turniejowych.