Bartosz Mazurek uciszył Fiorentinę. Historyczny wyczyn 19-latka z Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przystępowała do rewanżowego starcia we Włoszech w bardzo trudnym położeniu, mając bagaż trzech straconych goli u siebie. Nikt nie spodziewał się, że losy rywalizacji odwróci zaledwie 19-letni Bartosz Mazurek. Młody zawodnik ustrzelił hat-tricka na terenie rywala, przywracając białostoczanom realne szanse na grę w 1/8 finału Ligi Konferencji. Kim jest chłopak, o którym mówi dziś cała Polska?

Skolim wystąpi na meczu reprezentacji Polski. Gwiazdor disco polo zaśpiewa w przerwie meczu

QUIZ: Ci piłkarze Jagiellonii grali w reprezentacji Polski. Jak dobrze ich znasz? Pytanie 1 z 10 To obecny reprezentant Polski, który rozegrał 1 spotkanie w narodowych barwach, będąc piłkarzem Jagiellonii. Kogo widzimy na zdjęciu? Kamil Grosicki Przemysław Frankowski Karol Świderski Następne pytanie

Kim jest Bartosz Mazurek? Hat-trick we Florencji

Urodzony 3 stycznia 2007 roku w stolicy województwa podlaskiego piłkarz najlepiej czuje się na pozycji ofensywnego pomocnika. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w Warmii Grajewo, by następnie przenieść się do akademii Jagiellonii Białystok, gdzie obecnie występuje z numerem 86. Choć do kadry pierwszego zespołu został włączony na sezon 2025/2026 - wcześniej rozegrał zaledwie dwa mecze w seniorskiej drużynie - szybko pokazał swój ogromny potencjał w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy oraz na arenie międzynarodowej.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego we Florencji Mazurek był postacią niemal anonimową dla szerszej publiczności, z dorobkiem zaledwie jednej bramki w bieżących rozgrywkach. Jego postawa w starciu z włoską ekipą na zawsze zapisała go w historii polskiego futbolu. Trafiając do siatki w 23., 45+3. oraz 49. minucie, doprowadził do wyrównania stanu dwumeczu. Co więcej, stał się pierwszym Polakiem z hat-trickiem w Lidze Konferencji.

Jan Urban wspomina grę w Hiszpanii. Zdradził sposób na Real Madryt

Eksperci nie mają wątpliwości, że Mazurek to kolejna perełka z Białegostoku, podążająca ścieżką Oskara Pietuszewskiego, który zimą trafił do FC Porto. Po takim występie nazwisko 19-latka z pewnością znalazło się w notesach skautów najlepszych europejskich klubów. Przed rewanżem z Fiorentiną portal Transfermarkt wyceniał Mazurka na 600 tysięcy euro, jednak nie mamy wątpliwości, że ta kwota wkrótce ulegnie znaczącej zmianie.